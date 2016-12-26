26 декабря 2016, 14:39

В сети появились фото обновленной Lada Kalina sport

Предположительно, в будущей версии видоизменятся бампера. Передний получит более лаконичный и аккуратный дизайн за счет формы боковых пластиковых вставок, в нижней части появится некое подобие сплиттера, который по форме может напомнить некоторые модели Aston Martin.
Новый задний бампер будет значительно больше походить на тот, что устанавливают на «обычную» Kalina, с одним существенным различием: спортивная версия получит массивную накладку с хорошо заметным диффузором, по сторонам от которого расположатся трапециевидные насадки выхлопной системы. 
 
Кроме того, небольшие изменения затронут спойлер на крышке багажника.
 
В техническом плане модель оснащена бензиновым двигателем 1.6 мощностью 118 л.с. и «механикой». В настоящее время автомобиль предлагается в двух комплектациях Light и Luxe по цене 551 000 и 599 000 рублей соответственно.
 
Также имеется более мощная модификация Kalina NFR, получившая недавно блокировку дифференциала.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Kalina Cross Норма 1.6 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин106
Объем двигателя1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Lada Калина Кросс

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Kalina Cross
За восемь месяцев эксплуатации и пробег в 13500 км. кроме ТО1 ничего не делал. Вопросов по Калине нет. Разве что жестковата подвеска на лежачих полицейских, да зарылась на песчаном берегу Чёрного моря. А так вполне надёжная рабочая лошадка для своей категории машин.
Виталий
«Калину» собирают уже 10 лет
Ой калина, ой малина...)
petka
Lada Kalina Cross получила новую версию
универсал повышенной проходимости
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ Автомудрость ВАЗ АвтоПитер ВАЗ Дизайн и тюнинг ВАЗ Новинки и концепт кары ВАЗ Новости и акции автосалонов ВАЗ Автосалоны и дилеры марки ВАЗ Аренда и прокат авто марки ВАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ
Главные материалы
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа ВАЗ Kalina Cross
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Kalina Cross
В сети появились фото обновленной Lada Kalina sport
Новый задний бампер будет значительно больше походить на тот, что устанавливают на «обычную» Kalina, с одним существенным различием: спортивная версия получит массивную накладку с хорошо заметным диффузором, по сторонам от которого расположатся трапециевидные насадки выхлопной системы.  Кроме того, небольшие изменения затронут спойлер на крышке багажника. В техническом плане модель оснащена бензиновым двигателем 1.6 мощностью 118 л.с. и «механикой». В настоящее время автомобиль предлагается в двух комплектациях Light и Luxe по цене 551 000 и 599 000 рублей соответственно. Также имеется более мощная модификация Kalina NFR, получившая недавно блокировку дифференциала.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG