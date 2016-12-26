В сети появились фото обновленной Lada Kalina sport
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Предположительно, в будущей версии видоизменятся бампера. Передний получит более лаконичный и аккуратный дизайн за счет формы боковых пластиковых вставок, в нижней части появится некое подобие сплиттера, который по форме может напомнить некоторые модели Aston Martin.
Новый задний бампер будет значительно больше походить на тот, что устанавливают на «обычную» Kalina, с одним существенным различием: спортивная версия получит массивную накладку с хорошо заметным диффузором, по сторонам от которого расположатся трапециевидные насадки выхлопной системы.
Кроме того, небольшие изменения затронут спойлер на крышке багажника.
В техническом плане модель оснащена бензиновым двигателем 1.6 мощностью 118 л.с. и «механикой». В настоящее время автомобиль предлагается в двух комплектациях Light и Luxe по цене 551 000 и 599 000 рублей соответственно.
Также имеется более мощная модификация Kalina NFR, получившая недавно блокировку дифференциала.
За восемь месяцев эксплуатации и пробег в 13500 км. кроме ТО1 ничего не делал. Вопросов по Калине нет. Разве что жестковата подвеска на лежачих полицейских, да зарылась на песчаном берегу Чёрного моря. А так вполне надёжная рабочая лошадка для своей категории машин.
В сети появились фото обновленной Lada Kalina sport
Новый задний бампер будет значительно больше походить на тот, что устанавливают на «обычную» Kalina, с одним существенным различием: спортивная версия получит массивную накладку с хорошо заметным диффузором, по сторонам от которого расположатся трапециевидные насадки выхлопной системы. Кроме того, небольшие изменения затронут спойлер на крышке багажника. В техническом плане модель оснащена бензиновым двигателем 1.6 мощностью 118 л.с. и «механикой». В настоящее время автомобиль предлагается в двух комплектациях Light и Luxe по цене 551 000 и 599 000 рублей соответственно. Также имеется более мощная модификация Kalina NFR, получившая недавно блокировку дифференциала.
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