В сети появились фото обновленной версии Hyundai Solaris
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Новая генерация производится на заводе в Санкт-Петербурге с начала года. На территории предприятия сделаны снимки, получившие распространение в сети. Официальная презентация Solaris II запланирована на сегодня, 6 февраля.
Ожидается, что на премьере автопроизводитель подробно расскажет о характеристиках новинки и объявит цену.
Как сообщалось ранее, обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с.
В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат».
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
В сети появились фото обновленной версии Hyundai Solaris
Ожидается, что на премьере автопроизводитель подробно расскажет о характеристиках новинки и объявит цену. Как сообщалось ранее, обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с. В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат».
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