6 февраля 2017, 10:03

В сети появились фото обновленной версии Hyundai Solaris

Новая генерация производится на заводе в Санкт-Петербурге с начала года. На территории предприятия сделаны снимки, получившие распространение в сети. Официальная презентация Solaris II запланирована на сегодня, 6 февраля.
Ожидается, что на премьере автопроизводитель подробно расскажет о характеристиках новинки и объявит цену.
 
Как сообщалось ранее, обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с.
 
В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат».

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris Elegance 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.1
Загородный цикл4.9
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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В сети появились фото обновленной версии Hyundai Solaris
Ожидается, что на премьере автопроизводитель подробно расскажет о характеристиках новинки и объявит цену. Как сообщалось ранее, обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с. В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат».
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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