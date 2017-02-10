В сети появились фото серийного Mercedes-Benz X-Class
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Фотографы запечатлели новинку, выход которой планируется на конец 2017 года, в камуфляже в серийном кузове. Производство Mercedes-Benz X-Class организуют на заводе в Барселоне и в аргентинской Кордове.
Ожидается, что пикап X-Class получит радиаторную решетку, занимающую практически весь передний бампер. Благодаря расположенной под наклоном оптикой, автомобиль выглядит не так, как другие в линейке.
Подобные детали стали известны публике еще на презентации концептуальной модели в 2016 году. Размещение лобовых стекол под наклоном придает автомобилю особый стиль, а благодаря наклонным стойкам в задней части пикап избавился от квадратной формы.
Отметим, что автомобиль будет построен на платформе, которую уже используют в моделях Nissan Navara и Renault Alaskan.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
В сети появились фото серийного Mercedes-Benz X-Class
Ожидается, что пикап X-Class получит радиаторную решетку, занимающую практически весь передний бампер. Благодаря расположенной под наклоном оптикой, автомобиль выглядит не так, как другие в линейке. Подобные детали стали известны публике еще на презентации концептуальной модели в 2016 году. Размещение лобовых стекол под наклоном придает автомобилю особый стиль, а благодаря наклонным стойкам в задней части пикап избавился от квадратной формы. Отметим, что автомобиль будет построен на платформе, которую уже используют в моделях Nissan Navara и Renault Alaskan.
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