10 февраля 2017, 12:24

В сети появились фото серийного Mercedes-Benz X-Class

Фотографы запечатлели новинку, выход которой планируется на конец 2017 года, в камуфляже в серийном кузове. Производство Mercedes-Benz X-Class организуют на заводе в Барселоне и в аргентинской Кордове.
Ожидается, что пикап X-Class получит радиаторную решетку, занимающую практически весь передний бампер. Благодаря расположенной под наклоном оптикой, автомобиль выглядит не так, как другие в линейке.
 
Подобные детали стали известны публике еще на презентации концептуальной модели в 2016 году. Размещение лобовых стекол под наклоном придает автомобилю особый стиль, а благодаря наклонным стойкам в задней части пикап избавился от квадратной формы.
 
Отметим, что автомобиль будет построен на платформе, которую уже используют в моделях Nissan Navara и Renault Alaskan.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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В сети появились фото серийного Mercedes-Benz X-Class
Ожидается, что пикап X-Class получит радиаторную решетку, занимающую практически весь передний бампер. Благодаря расположенной под наклоном оптикой, автомобиль выглядит не так, как другие в линейке. Подобные детали стали известны публике еще на презентации концептуальной модели в 2016 году. Размещение лобовых стекол под наклоном придает автомобилю особый стиль, а благодаря наклонным стойкам в задней части пикап избавился от квадратной формы. Отметим, что автомобиль будет построен на платформе, которую уже используют в моделях Nissan Navara и Renault Alaskan.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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