9 февраля 2017, 18:14

В сети появились изображения новинки Tata Tigor

Индийская компания Tata Motors распространила первый официальный скетч нового седана Tigor. Премьера автомобиля, созданного на основе хэтчбека Tiago, состоится совсем скоро.
Tigor является серийной версией концепт-кара Tata Kite 5, дебютировавшего около года назад. В настоящее время известно, что седан сконструирован на базе хэтчбека Tiago, продажи которого стартовали в Индии весной прошлого года.
 
Tigor почти полностью сохранит внешний вид прототипа. Согласно неофициальной информации, длина автомобиля составит 3 995 мм, а размер колесной базы - 2 450 мм. Таким образом, седан станет на 249 мм длиннее хэтчбека, а колёсная база новинки увеличится на 55 мм. При этом ширина и высота у обеих моделей одинаковы - 1 647 и 1 535 мм соответственно.
 
Известно также, что седан обзаведётся теми же моторами, что и хэтчбек: предусмотрены бензиновые и дизельные двигатели объёмом 1 и 1,2 литра 70 и 85 л.с. Силовые агрегаты сочетаются с 5-скоростной механической трансмиссией, однако, как говорят участники рынка, седан и хэтчбек могут обзавестись «роботом».
 
Скорее всего, новый Tigor оснастят 2 подушками безопасности, системами ABS и EBD, кондиционером и задний парктроником. Цены на хэтчбек Tiago в Индии стартуют с отметки в 324 283 рупий, что эквивалентно 287 000 рублей. Предполагается, что седан обойдется покупателям дороже.
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Форум Tata 613
у меня тата 2007г 12в. садится акб. только зарядки день поработал и сел.что за проблема незнаю подскажите.
андрей
Форум Tata Sumo
very good vehicule, I like
tommy
замена блока двигателя
можно ли заменить блок двигателя тата сафари обем 1948 мощность 64квт, турбодизель на блок от какой нибудь другой модели.Спасибо заранее
скарбник
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В сети появились изображения новинки Tata Tigor
Tigor является серийной версией концепт-кара Tata Kite 5, дебютировавшего около года назад. В настоящее время известно, что седан сконструирован на базе хэтчбека Tiago, продажи которого стартовали в Индии весной прошлого года. Tigor почти полностью сохранит внешний вид прототипа. Согласно неофициальной информации, длина автомобиля составит 3 995 мм, а размер колесной базы - 2 450 мм. Таким образом, седан станет на 249 мм длиннее хэтчбека, а колёсная база новинки увеличится на 55 мм. При этом ширина и высота у обеих моделей одинаковы - 1 647 и 1 535 мм соответственно. Известно также, что седан обзаведётся теми же моторами, что и хэтчбек: предусмотрены бензиновые и дизельные двигатели объёмом 1 и 1,2 литра 70 и 85 л.с. Силовые агрегаты сочетаются с 5-скоростной механической трансмиссией, однако, как говорят участники рынка, седан и хэтчбек могут обзавестись «роботом». Скорее всего, новый Tigor оснастят 2 подушками безопасности, системами ABS и EBD, кондиционером и задний парктроником. Цены на хэтчбек Tiago в Индии стартуют с отметки в 324 283 рупий, что эквивалентно 287 000 рублей. Предполагается, что седан обойдется покупателям дороже.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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