19 июня 2017, 14:41
В сети появились снимки «заряженной» BMW M6 Gran Coupe
По словам разработчиков подразделения М, чьей специализацией являются исключительно спорткары, новинка может получить имя M666, черный цвет кузова для нее безальтернативен.
Новый BMW M6 Gran Coupe получил 21-дюймовые колесные диски ADV5.2 Track Spec CS. Как и кузов, они выполнены в черном цвете, правда, матовом. Под капотом у купе находится битурбированный мотор V8 объемом 4,4 литра, генерирующий 560 л.с. при крутящем моменте в 680 Нм.
Чтобы достичь скорости 100 км/ч, M6 Gran Coupe затратит не более 4,3 сек., максимальная ограничена 250 км/ч. В источниках сообщается, что такой двигатель – настоящее достижение специалистов бренда. Когда модель пойдет в серию, не уточняется.
Напомним, что с 1 июля для российских покупателей станут дороже седаны 3-Series и 5-Series, 4-Series Coupe, 4-Series Grand Coupe.
Одновременно с этим произойдет снижение стоимости модели BMW 2-Series Coupe и 5-Series.
По данным представителей бренда, цены на линейку увеличатся на 1,9 %, новый прайс-лист официально начнёт действовать 1 июля.
Комплектации и технические характеристики
|BMW M6 Gran Coupe 4.4 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|560
|Объем двигателя
|4395
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
класс такую кулю
Совсем недавно редакция Autopeople.Ru опубликовала статью о сверхмощном “сгустке скорости”, посетившем Петербург. Очередные вести от “бело-голубого” автопроизводителя удивят наших читателей ни чуть не меньше. Появились эскизы будущего поколения M6 – более резонансные и многообещающие…Релиз следующего ...
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное