19 июня 2017, 14:41

В сети появились снимки «заряженной» BMW M6 Gran Coupe

По словам разработчиков подразделения М, чьей специализацией являются исключительно спорткары, новинка может получить имя M666, черный цвет кузова для нее безальтернативен.
^
В сети появились снимки «заряженной» BMW M6 Gran Coupe BMW M6
Новый BMW M6 Gran Coupe получил 21-дюймовые колесные диски ADV5.2 Track Spec CS. Как и кузов, они выполнены в черном цвете, правда, матовом. Под капотом у купе находится битурбированный мотор V8 объемом 4,4 литра, генерирующий 560 л.с. при крутящем моменте в 680 Нм.
 
Чтобы достичь скорости 100 км/ч, M6 Gran Coupe затратит не более 4,3 сек., максимальная ограничена 250 км/ч. В источниках сообщается, что такой двигатель – настоящее достижение специалистов бренда. Когда модель пойдет в серию, не уточняется.

Напомним, что с 1 июля для российских покупателей станут дороже седаны 3-Series и 5-Series, 4-Series Coupe, 4-Series Grand Coupe.

Одновременно с этим произойдет снижение стоимости модели BMW 2-Series Coupe и 5-Series.
По данным представителей бренда, цены на линейку увеличатся на 1,9 %, новый прайс-лист официально начнёт действовать 1 июля.

Комплектации и технические характеристики

BMW M6 Gran Coupe 4.4 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин560
Объем двигателя4395
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Городской цикл14.0
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто БМВ М6

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
BMW готовит новичка в GT3-классе
класс такую кулю
бмв
Как будет выглядеть будущий M6?
Совсем недавно редакция Autopeople.Ru опубликовала статью о сверхмощном “сгустке скорости”, посетившем Петербург. Очередные вести от “бело-голубого” автопроизводителя удивят наших читателей ни чуть не меньше. Появились эскизы будущего поколения M6 – более резонансные и многообещающие…Релиз следующего ...
Авто владелец
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа BMW M6
Объявления о продаже BMW M6
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль M6
В сети появились снимки «заряженной» BMW M6 Gran Coupe
Новый BMW M6 Gran Coupe получил 21-дюймовые колесные диски ADV5.2 Track Spec CS. Как и кузов, они выполнены в черном цвете, правда, матовом. Под капотом у купе находится битурбированный мотор V8 объемом 4,4 литра, генерирующий 560 л.с. при крутящем моменте в 680 Нм. Чтобы достичь скорости 100 км/ч, M6 Gran Coupe затратит не более 4,3 сек., максимальная ограничена 250 км/ч. В источниках сообщается, что такой двигатель – настоящее достижение специалистов бренда. Когда модель пойдет в серию, не уточняется.Напомним, что с 1 июля для российских покупателей станут дороже седаны 3-Series и 5-Series, 4-Series Coupe, 4-Series Grand Coupe.Одновременно с этим произойдет снижение стоимости модели BMW 2-Series Coupe и 5-Series.По данным представителей бренда, цены на линейку увеличатся на 1,9 %, новый прайс-лист официально начнёт действовать 1 июля.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Екатеринбург Йошкар-Ола Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG