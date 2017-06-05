5 июня 2017, 16:35
В Симферополе финишировал автопробег «Путь на пользу»
Он стартовал несколько дней назад в Санкт-Петербурге, от памятника Екатерине Великой перед Александринским театром и был посвящен 230-летию легендарного путешествия императрице на юг России.
Автопробег стал частью масштабного образовательного и культурно-исторического проекта «Большая крымская экспедиция 2017 года». Его участники прибыли в Симферополь в символичный день. Ровно 230 лет назад, 5-6 июня 1787 года, императрица посетила только что основанный город, названный ею Симферополем («Город пользы»).
Не так давно в Северной столице была издана книга для детей о путешествии императрицы, выпущен специальный номер краеведческого журнала «Адреса Петербурга», а Мемориальный музей А.В. Суворова подготовил передвижную экспозицию. Он прошел в рамках проекта и программы «Дней Санкт-Петербурга» в Республике Крым.
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