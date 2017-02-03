3 февраля 2017, 15:01

В США на аукцион выставлены 700 послевоенных автомобилей

Среди выставленных на продажу раритетных моделей есть как родстеры, так и классические автомобили. Среди экспонатов - кей-кары Honda N600s и Z600s, а также модели BMW Isetta, Glas Goggomobil и Subaru 360.
Владелец послевоенной автомобильной техники представляет покупателям машины европейского производства. На аукцион были выставлены британские и итальянские родстеры, а также французские «ветераны» - Citroen DS и Citroen 2CV.
 
В числе 700 послевоенных моделей представлена американская классика таких брендов, как Packard, Hudson и Kaiser. Наряду с ними находятся модели DeLorean и Bricklin SV-1.
 
Интересно, что в этой коллекции находятся не только старые автомобили, но и грузовики, тракторы и аттракционные машины. Из всех послевоенных авто можно выделить 250 машин компании Studebaker.
 
Аукцион будет проходить в городе Норуолк, штат Огайо. Если покупатель по каким-то причинам не сможет приехать, то он может приобрести ретро-автомобиль через Интернет.

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В США на аукцион выставлены 700 послевоенных автомобилей
Владелец послевоенной автомобильной техники представляет покупателям машины европейского производства. На аукцион были выставлены британские и итальянские родстеры, а также французские «ветераны» - Citroen DS и Citroen 2CV. В числе 700 послевоенных моделей представлена американская классика таких брендов, как Packard, Hudson и Kaiser. Наряду с ними находятся модели DeLorean и Bricklin SV-1. Интересно, что в этой коллекции находятся не только старые автомобили, но и грузовики, тракторы и аттракционные машины. Из всех послевоенных авто можно выделить 250 машин компании Studebaker. Аукцион будет проходить в городе Норуолк, штат Огайо. Если покупатель по каким-то причинам не сможет приехать, то он может приобрести ретро-автомобиль через Интернет.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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