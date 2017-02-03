В США на аукцион выставлены 700 послевоенных автомобилей
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Среди выставленных на продажу раритетных моделей есть как родстеры, так и классические автомобили. Среди экспонатов - кей-кары Honda N600s и Z600s, а также модели BMW Isetta, Glas Goggomobil и Subaru 360.
Владелец послевоенной автомобильной техники представляет покупателям машины европейского производства. На аукцион были выставлены британские и итальянские родстеры, а также французские «ветераны» - Citroen DS и Citroen 2CV.
В числе 700 послевоенных моделей представлена американская классика таких брендов, как Packard, Hudson и Kaiser. Наряду с ними находятся модели DeLorean и Bricklin SV-1.
Интересно, что в этой коллекции находятся не только старые автомобили, но и грузовики, тракторы и аттракционные машины. Из всех послевоенных авто можно выделить 250 машин компании Studebaker.
Аукцион будет проходить в городе Норуолк, штат Огайо. Если покупатель по каким-то причинам не сможет приехать, то он может приобрести ретро-автомобиль через Интернет.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой получения пропуска МКАД, отправлял соответствующие документы в службы, постоянно приходят отказы по разным причинам.
Интересовался у коллег, знакомых, по этому поводу мало кто знает, а платить 50+ тыщ. желания нет.
Кто может поделиться по данному поводу прошу рассказать ...
Про мою бывшую
Попробую описать поиски и итоги.
Я искренне считал, что люди покупают кабриолеты не на последние деньги и это не основная машина, а состояние этой машины должно быть близкое к идеальному, даже если машине 3-4 года. Как же я заблуждался…
С мая месяца я пересмотрел очень много вариантов ...
В США на аукцион выставлены 700 послевоенных автомобилей
Владелец послевоенной автомобильной техники представляет покупателям машины европейского производства. На аукцион были выставлены британские и итальянские родстеры, а также французские «ветераны» - Citroen DS и Citroen 2CV. В числе 700 послевоенных моделей представлена американская классика таких брендов, как Packard, Hudson и Kaiser. Наряду с ними находятся модели DeLorean и Bricklin SV-1. Интересно, что в этой коллекции находятся не только старые автомобили, но и грузовики, тракторы и аттракционные машины. Из всех послевоенных авто можно выделить 250 машин компании Studebaker. Аукцион будет проходить в городе Норуолк, штат Огайо. Если покупатель по каким-то причинам не сможет приехать, то он может приобрести ретро-автомобиль через Интернет.
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