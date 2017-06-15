15 июня 2017, 10:02

В США огласили список внедорожников с самыми слабыми фарами

Американский Страховой институт дорожной безопасности опубликовал рейтинг среднеразмерных кроссоверов, дав им оценку в зависимости от качества работы головной оптики.
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В частности, авторы исследования проверяли длину светового пучка при ближнем и дальнем свете, степень ослепления встречных водителей, зависимость качества света от разных типов фар, доступных конкретной модели и другие параметры. По итогу положительных оценок удостоены всего 2 модели из 37.
 
Оценку «Хорошо», заслужили лишь Hyundai Santa Fe и Volvo XC60 2017 модельного года. «Приемлемым» назван головной свет 12 кроссоверов, в числе которых, к примеру, BMW X5, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, Honda Pilot и Jeep Grand Cherokee.
 
Оценку «На грани» получили еще 12 кроссоверов, а фары 11 моделей были названы «откровенно плохими». Такой оценки удостоились, например, Ford Explorer, Jeep Wrangler, Kia Sorento, а также Infiniti QX60. Отмечается, что, например, пучок ближнего света оптики Kia Sorento освещает только 45 м впереди автомобиля, в то время как у Volvo XC60 показатель достигает 96 м.
 
Специализированные СМИ уточняют, что рейтинг Страхового института дорожной безопасности имеет непосредственное влияние на оценку, которую автомобиль может получить в краш-тестах по американской системе Top Safety Pick. Для получения высших баллов оптика тестируемых автомобилей должна иметь оценку не ниже «Приемлемо».

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В США огласили список внедорожников с самыми слабыми фарами
В частности, авторы исследования проверяли длину светового пучка при ближнем и дальнем свете, степень ослепления встречных водителей, зависимость качества света от разных типов фар, доступных конкретной модели и другие параметры. По итогу положительных оценок удостоены всего 2 модели из 37. Оценку «Хорошо», заслужили лишь Hyundai Santa Fe и Volvo XC60 2017 модельного года. «Приемлемым» назван головной свет 12 кроссоверов, в числе которых, к примеру, BMW X5, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, Honda Pilot и Jeep Grand Cherokee. Оценку «На грани» получили еще 12 кроссоверов, а фары 11 моделей были названы «откровенно плохими». Такой оценки удостоились, например, Ford Explorer, Jeep Wrangler, Kia Sorento, а также Infiniti QX60. Отмечается, что, например, пучок ближнего света оптики Kia Sorento освещает только 45 м впереди автомобиля, в то время как у Volvo XC60 показатель достигает 96 м. Специализированные СМИ уточняют, что рейтинг Страхового института дорожной безопасности имеет непосредственное влияние на оценку, которую автомобиль может получить в краш-тестах по американской системе Top Safety Pick. Для получения высших баллов оптика тестируемых автомобилей должна иметь оценку не ниже «Приемлемо».
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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