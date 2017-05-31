31 мая 2017, 10:06

В столицу возвратился «Светофор под ногами»

Это ничто иное, как светящаяся полоса с текстовой информацией. По оценке авторов идеи, данная мера позволит избежать ДТП с теми пешеходами, кто патологически не способен оторвать взор от экрана смартфона даже во время своего движения.
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В столицу возвратился «Светофор под ногами»

Также «светофор» помогает слабовидящим людям безопасно чувствовать себя на широких перекрестках и ориентирует людей, страдающих дальтонизмом.

Следует заметить, что впервые «Светофор под ногами» был смонтирован еще 2 года назад. В 2016-м во время ремонта проспекта «стоп-линию» убрали. Однако, сейчас по многочисленным просьбам местных жителей светофор решили вновь установить. Обновленный вариант получился с текстом, вместе с сигналом «светофора» на линии загораются команды «Стой» и «Иди». Полоса «светофора» стала ярче и шире.

Сотрудники компании, изготовившей «умный светофор», утверждают, что за 2 года на опасном участке не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом.

«Стоп-линия» запрограммирована на синхронную работу с привычным светофором. Увлеченный гаджетом пешеход увидит «красный» сигнал, даже не поднимая глаз. Светящаяся полоса создана из разработанного селина – прочного материала с прозрачной поверхностью, свойства которого позволяют изготавливать полностью монолитные грунтовые светильники с интеллектуальной системой управления. Поэтому производитель гарантирует беспрерывную работу «светофора» за счет своих сверхпрочных свойств и яркого свечения, которое видно даже под снегом толщиной в 40 см.

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gurutunin
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
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В столицу возвратился «Светофор под ногами»
Также «светофор» помогает слабовидящим людям безопасно чувствовать себя на широких перекрестках и ориентирует людей, страдающих дальтонизмом.Следует заметить, что впервые «Светофор под ногами» был смонтирован еще 2 года назад. В 2016-м во время ремонта проспекта «стоп-линию» убрали. Однако, сейчас по многочисленным просьбам местных жителей светофор решили вновь установить. Обновленный вариант получился с текстом, вместе с сигналом «светофора» на линии загораются команды «Стой» и «Иди». Полоса «светофора» стала ярче и шире. Сотрудники компании, изготовившей «умный светофор», утверждают, что за 2 года на опасном участке не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом. «Стоп-линия» запрограммирована на синхронную работу с привычным светофором. Увлеченный гаджетом пешеход увидит «красный» сигнал, даже не поднимая глаз. Светящаяся полоса создана из разработанного селина – прочного материала с прозрачной поверхностью, свойства которого позволяют изготавливать полностью монолитные грунтовые светильники с интеллектуальной системой управления. Поэтому производитель гарантирует беспрерывную работу «светофора» за счет своих сверхпрочных свойств и яркого свечения, которое видно даже под снегом толщиной в 40 см.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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