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12 мая 2017, 09:02
В субботу в Киришах пройдет автопробег по местам боевой славы
Завтра, в субботу 13 мая 2017 года, в 9 час. утра в городе Кириши Ленинградской области, от площади «Новогодней елки» стартует автопробег по местам боевой славы, посвященный 72-летию победы в Великой Отечественной войне.
В нем примут участие чиновники администрации муниципального района, депутаты городского и районного советов, представители общественной организации «Военвет» и Совета ветеранов Киришского района.
Участники пробега посетят памятный знак «Саперам Волховского фронта», захоронения у дороги в Велью, воинское кладбище в деревне Глажево, братское захоронение в урочище Липовик-Дубовик.
По окончании автопробега в киришском молодёжно-досуговом центре «Восход» пройдет праздничный концерт.
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