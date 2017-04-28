24
28 апреля 2017, 19:07

В субботу в Петербурге откроется новый мотосезон

Ежегодно весной во всех городах и странах планеты происходит «Городское открытие мотосезона». В Санкт-Петербурге в этом году оно состоится 29 апреля на Дворцовой площади.
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Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Северной столицы. Сбор по указанному адресу запланирован на 12 часов. Старт колонны в 14 часов.
 
Далее мотоциклисты проследуют по запланированному маршруту: в сторону загородного отеля «Райвола» (Ленинградская обл., Bыборгский район, пгт. Рощино, ул. Песочная, д.1).
 
Напомним, что в прошлом году мотосезон в городе на Неве открылся 7 мая. Основные торжества прошли на курорте "Охта-Парк".

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В субботу в Петербурге откроется новый мотосезон
Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Северной столицы. Сбор по указанному адресу запланирован на 12 часов. Старт колонны в 14 часов. Далее мотоциклисты проследуют по запланированному маршруту: в сторону загородного отеля «Райвола» (Ленинградская обл., Bыборгский район, пгт. Рощино, ул. Песочная, д.1). Напомним, что в прошлом году мотосезон в городе на Неве открылся 7 мая. Основные торжества прошли на курорте "Охта-Парк".
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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