В Тихвине открылась «Лаборатория безопасности»
В программе обучения «Лаборатории безопасности» - несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Отдельно предусмотрены модули, в рамках которых обучаются педагоги и родители.
Уникальность методологии заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории и мобильности программы. Центр будет пополняться новыми разработками и методиками.
Организаторы проекта - ГИБДД МВД России, Российский союз автостраховщиков при информационной поддержке экспертного центра «Движение без опасности».
Пресс-служба областного правительства отмечает, что Центры «Лаборатория безопасности» уже открыты в Хакасии, Тульской, Тамбовской, Костромской, Смоленской, Ярославской и Воронежской областях.
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