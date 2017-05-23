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23 мая 2017, 23:36

В Тихвине открылась «Лаборатория безопасности»

Сегодня на базе Тихвинского промышленно-технологического техникума открыл свои двери 8-й в России и первый в Ленинградской области инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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В программе обучения «Лаборатории безопасности» - несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Отдельно предусмотрены модули, в рамках которых обучаются педагоги и родители.

Уникальность методологии заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории и мобильности программы. Центр будет пополняться новыми разработками и методиками.

Организаторы проекта - ГИБДД МВД России, Российский союз автостраховщиков при информационной поддержке экспертного центра «Движение без опасности».

Пресс-служба областного правительства отмечает, что Центры «Лаборатория безопасности» уже открыты в Хакасии, Тульской, Тамбовской, Костромской, Смоленской, Ярославской и Воронежской областях.

Фото: ГИБДД Тюменской облсти

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В Тихвине открылась «Лаборатория безопасности»
В программе обучения «Лаборатории безопасности» - несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Отдельно предусмотрены модули, в рамках которых обучаются педагоги и родители. Уникальность методологии заключается в доступной подаче информации, широком охвате аудитории и мобильности программы. Центр будет пополняться новыми разработками и методиками.Организаторы проекта - ГИБДД МВД России, Российский союз автостраховщиков при информационной поддержке экспертного центра «Движение без опасности». Пресс-служба областного правительства отмечает, что Центры «Лаборатория безопасности» уже открыты в Хакасии, Тульской, Тамбовской, Костромской, Смоленской, Ярославской и Воронежской областях.
2017-05-23
Автор: Фото: ГИБДД Тюменской облсти
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