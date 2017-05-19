В Ульяновске стартовало производство грузовиков Isuzu
В Ульяновске состоялось торжественное открытие производства тяжелых грузовых автомобилей Isuzu серии С и Е. В планах «Исузу Рус» выпускать порядка 400-500 автомобилей в год.
Это будут грузовые автомобили с дизельными двигателями стандарта «Евро 5». Основными заказчиками грузовых автомобилей серии C и E станут промышленные компании европейской части страны, а также Дальневосточного региона.
Первая линия по сборке грузовиков «Исузу» была открыта в 2012 году на территории «Ульяновского автомобильного завода». Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3-х тонн. Благодаря запуску производства тяжелой серии совокупные мощности завода загружены на 100%, в 2017 году планируется выпустить 4300 машин.
Первая линия по сборке грузовиков «Исузу» была открыта в 2012 году на территории «Ульяновского автомобильного завода». Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3-х тонн. Благодаря запуску производства тяжелой серии совокупные мощности завода загружены на 100%, в 2017 году планируется выпустить 4300 машин.
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Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
От какой машины лучше поставить коробку от Бигхорна или от Трупера
У меня Isuzu Campa , обьем-2.2. Точно так же дергается на холостых. Подскажите, в чем проблема? кто знает-пишите на почту kikimalu@ukr.net. Заранее благодарен.
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