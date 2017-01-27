27 января 2017, 10:11

Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города

В Санкт-Петербурге определены маршруты первых 5 велодорожек, которые будут организованы до конца этого года. Сделано это в рамках развития велосипедной инфраструктуры города на Неве.
  Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
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Велодорожки определялись на основе результатов исследований улично-дорожной сети, выполненных специалистами Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) 3 года назад. Перед этим были рассмотрены предложения общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга» и проекта Strava Global Heatmap (температурные карты с указанием вело- и беговой активности. Кроме того, во внимание приняты результаты анкетирования жителей, проведенного Институтом «Стройпроект» в ноябре 2016-го.

В сопредельной Финляндии созданы все условия для комфортного передвижения на велосипеде. Часто в городах велодорожки совмещены с пешеходной зоной — здесь не будет быстрой езды. Специальные велопути в Финляндии проложены вдоль основной автострады велодорожек. Зачастую подобные велосипедные пути в 1,5-2 раза длиннее пути по автостраде. Например, от Хельсинки до Тампере вы будете двигаться по тихому шоссе параллельно основной автостраде 180 км. Но если вы выберете велопуть, ехать вам придется больше 300 км. Зато красиво.

3 велосипедных маршрута планируется организовать в исторической части города, а именно в Петроградском и Центральном районах. Маршрут первого такой: Песочная наб. (от Каменноостровского моста) – Большая Зеленина ул. – Рыбацкая ул. – Введенская ул. – Александровский парк – Каменноостровский пр. – Петровская наб. – Петроградская наб. – Аптекарская наб. – ул. Академика Павлова (до Каменноостровского пр.) (14 км).

Второй веломаршрут охватит следующие городские объекты: ст. метро «Крестовский остров» – Морской пр. – Петроградская ул. (до Большого Крестовского моста) – Песочная наб. (от Большого Крестовского моста) – Левашовский пр. – наб. р. Карповки (до Гренадерского моста) (4,5 км). Наконец, третий путь проложат по наб. р. Фонтанки (чётная и нечётная стороны), на участке от р. Невы до Гороховой ул. (5,3 км).

Повезло любителям крутить педали, проживающим в северной части Санкт-Петербурга, – здесь будут проложены 2 веломаршрута. Как отмечают в КРТИ, трассировка направлена на обеспечение предпочтительных условий для осуществления ежедневных рабочих поездок на велосипеде и создание альтернативы личному автомобилю.

Первый путь: Гражданский пр. (от пр. Луначарского) – Токсовская ул. – ул. Руставели – Пискарёвский пр. – Свердловская наб. – Арсенальная наб. – Пироговская наб. (до Гренадерского моста) (11,5 км). Второй: пр. Луначарского от Выборгского ш. до ул. Руставели в увязке с существующими велодорожками в Муринском парке (9,75 км).

В сообщении КРТИ говорится, что городским бюджетом предусмотрено 130,4 млн рублей на проектирование и строительство велодорожек по первым 4 из указанных маршрутов в 2017 году. Еще 4,5 млн рублей выделено на проектирование и строительство велодорожек на наб. р. Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет». Завершить проведение проектно-изыскательских работ планируется до начала летнего сезона, после чего начнется непосредственное устройство велодорожек на указанных адресах.

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Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
Велодорожки определялись на основе результатов исследований улично-дорожной сети, выполненных специалистами Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) 3 года назад. Перед этим были рассмотрены предложения общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга» и проекта Strava Global Heatmap (температурные карты с указанием вело- и беговой активности. Кроме того, во внимание приняты результаты анкетирования жителей, проведенного Институтом «Стройпроект» в ноябре 2016-го.{{photo_text_25}} 3 велосипедных маршрута планируется организовать в исторической части города, а именно в Петроградском и Центральном районах. Маршрут первого такой: Песочная наб. (от Каменноостровского моста) – Большая Зеленина ул. – Рыбацкая ул. – Введенская ул. – Александровский парк – Каменноостровский пр. – Петровская наб. – Петроградская наб. – Аптекарская наб. – ул. Академика Павлова (до Каменноостровского пр.) (14 км).Второй веломаршрут охватит следующие городские объекты: ст. метро «Крестовский остров» – Морской пр. – Петроградская ул. (до Большого Крестовского моста) – Песочная наб. (от Большого Крестовского моста) – Левашовский пр. – наб. р. Карповки (до Гренадерского моста) (4,5 км). Наконец, третий путь проложат по наб. р. Фонтанки (чётная и нечётная стороны), на участке от р. Невы до Гороховой ул. (5,3 км).Повезло любителям крутить педали, проживающим в северной части Санкт-Петербурга, – здесь будут проложены 2 веломаршрута. Как отмечают в КРТИ, трассировка направлена на обеспечение предпочтительных условий для осуществления ежедневных рабочих поездок на велосипеде и создание альтернативы личному автомобилю.Первый путь: Гражданский пр. (от пр. Луначарского) – Токсовская ул. – ул. Руставели – Пискарёвский пр. – Свердловская наб. – Арсенальная наб. – Пироговская наб. (до Гренадерского моста) (11,5 км). Второй: пр. Луначарского от Выборгского ш. до ул. Руставели в увязке с существующими велодорожками в Муринском парке (9,75 км).В сообщении КРТИ говорится, что городским бюджетом предусмотрено 130,4 млн рублей на проектирование и строительство велодорожек по первым 4 из указанных маршрутов в 2017 году. Еще 4,5 млн рублей выделено на проектирование и строительство велодорожек на наб. р. Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет». Завершить проведение проектно-изыскательских работ планируется до начала летнего сезона, после чего начнется непосредственное устройство велодорожек на указанных адресах.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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