Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
Велодорожки определялись на основе результатов исследований улично-дорожной сети, выполненных специалистами Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) 3 года назад. Перед этим были рассмотрены предложения общественного проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга» и проекта Strava Global Heatmap (температурные карты с указанием вело- и беговой активности. Кроме того, во внимание приняты результаты анкетирования жителей, проведенного Институтом «Стройпроект» в ноябре 2016-го.
3 велосипедных маршрута планируется организовать в исторической части города, а именно в Петроградском и Центральном районах. Маршрут первого такой: Песочная наб. (от Каменноостровского моста) – Большая Зеленина ул. – Рыбацкая ул. – Введенская ул. – Александровский парк – Каменноостровский пр. – Петровская наб. – Петроградская наб. – Аптекарская наб. – ул. Академика Павлова (до Каменноостровского пр.) (14 км).
Второй веломаршрут охватит следующие городские объекты: ст. метро «Крестовский остров» – Морской пр. – Петроградская ул. (до Большого Крестовского моста) – Песочная наб. (от Большого Крестовского моста) – Левашовский пр. – наб. р. Карповки (до Гренадерского моста) (4,5 км). Наконец, третий путь проложат по наб. р. Фонтанки (чётная и нечётная стороны), на участке от р. Невы до Гороховой ул. (5,3 км).
Повезло любителям крутить педали, проживающим в северной части Санкт-Петербурга, – здесь будут проложены 2 веломаршрута. Как отмечают в КРТИ, трассировка направлена на обеспечение предпочтительных условий для осуществления ежедневных рабочих поездок на велосипеде и создание альтернативы личному автомобилю.
Первый путь: Гражданский пр. (от пр. Луначарского) – Токсовская ул. – ул. Руставели – Пискарёвский пр. – Свердловская наб. – Арсенальная наб. – Пироговская наб. (до Гренадерского моста) (11,5 км). Второй: пр. Луначарского от Выборгского ш. до ул. Руставели в увязке с существующими велодорожками в Муринском парке (9,75 км).
В сообщении КРТИ говорится, что городским бюджетом предусмотрено 130,4 млн рублей на проектирование и строительство велодорожек по первым 4 из указанных маршрутов в 2017 году. Еще 4,5 млн рублей выделено на проектирование и строительство велодорожек на наб. р. Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет». Завершить проведение проектно-изыскательских работ планируется до начала летнего сезона, после чего начнется непосредственное устройство велодорожек на указанных адресах.
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