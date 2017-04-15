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15 апреля 2017, 08:46
Велопробег «Спасибо за Победу» заедет в Мясной Бор
Завтра, 16 апреля 2017 года, Великий Новгород посетят участники велопробега по городам-героям России и Беларуси «Спасибо за Победу – мы есть, потому что они были!». Участники крутят педали по маршруту: Москва – Санкт-Петербург - Минск – Смоленск – Тула – Волгоград.
Проект посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 25-летию Российской Ассоциации Героев, году Российской космонавтики и 90-летию ДОСААФ России. Цель велопробега - привитие молодежи стремления к познанию истории России, оценка подвига наших отцов и дедов в разгроме фашистских захватчиков.
Основные новгородские мероприятия с участием представителей велопробега состоятся 16 апреля 2017 года на воинском захоронении в д. Мясной Бор, в окрестностях которой героически сражалась легендарная 2-я Ударная армия. В 11 часов участники велопробега прибудут на воинское захоронение, где состоится памятный митинг. В его рамках состоится выступление организаторов велопробега, минута молчания, возложение цветов.
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