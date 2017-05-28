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28 мая 2017, 18:34

Велосипедисты Санкт-Петербурга крутили педали 14 километров

Сразу в 54 городах страны прошел сегодня «Единый велодень». Он отметился грандиозными велопарадами. Один из них состоялся в Санкт-Петербурге, отметившем вчера свой очередной День рождения. В нем приняли участие около 15 тыс. человек.
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Велосипедисты Санкт-Петербурга крутили педали 14 километров
14-километровый маршрут был полностью освобожден от движения автотранспорта. Но автомобилисты с пониманием отнеслись к перекрытию ряда городских улиц. Вереница двухколесникв проделала путь от БКЗ «Октябрьский» до Парка 300-летия Петербурга. Вместе с петербуржцами в ней проехали представители Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской области, некоторые чиновники. К Велопараду примкнул традиционный забег на дистанцию 4,2 км – «Зелёный марафон», который в этом году прошел под девизом «Километры добрых дел».
 
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга « Поздравляем наш красивый любимый город с Днем рождения! 5 новых маршрутов протяженностью 40 км будет создано до конца июля 2017 года. Петербуржцы, ленинградцы любят велосипед и активно используют его как средство досуга и как средство передвижения к месту работы. Наш город северный, и каждому солнечному дню его жители радуются пешими и велосипедными прогулками. Очевидно, это и дает основание считать Петербург велосипедной столицей России »
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
 
В мегаполисе создаётся велосипедная сеть взаимосвязанных маршрутов, которые позволят использовать велосипед не только в качестве прогулок, но и для поездок на работу или учёбу. Этим летом будет построено более 40 км велодорожек: Фонтанка от Невы до Гороховой, набережные Петроградской стороны, сквозной маршрут по Петроградке от набережной Карповки до Большого Крестовского моста и два маршрута, которые соединят север и центр города. В ближайших планах у города строительство ещё порядка 36 км велодорожек.

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Велосипедисты Санкт-Петербурга крутили педали 14 километров
14-километровый маршрут был полностью освобожден от движения автотранспорта. Но автомобилисты с пониманием отнеслись к перекрытию ряда городских улиц. Вереница двухколесникв проделала путь от БКЗ «Октябрьский» до Парка 300-летия Петербурга. Вместе с петербуржцами в ней проехали представители Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской области, некоторые чиновники. К Велопараду примкнул традиционный забег на дистанцию 4,2 км – «Зелёный марафон», который в этом году прошел под девизом «Километры добрых дел». {{person_84_Поздравляем наш красивый любимый город с Днем рождения! 5 новых маршрутов протяженностью 40 км будет создано до конца июля 2017 года. Петербуржцы, ленинградцы любят велосипед и активно используют его как средство досуга и как средство передвижения к месту работы. Наш город северный, и каждому солнечному дню его жители радуются пешими и велосипедными прогулками. Очевидно, это и дает основание считать Петербург велосипедной столицей России}} В мегаполисе создаётся велосипедная сеть взаимосвязанных маршрутов, которые позволят использовать велосипед не только в качестве прогулок, но и для поездок на работу или учёбу. Этим летом будет построено более 40 км велодорожек: Фонтанка от Невы до Гороховой, набережные Петроградской стороны, сквозной маршрут по Петроградке от набережной Карповки до Большого Крестовского моста и два маршрута, которые соединят север и центр города. В ближайших планах у города строительство ещё порядка 36 км велодорожек.
2017-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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