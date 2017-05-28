59
28 мая 2017, 18:34
Велосипедисты Санкт-Петербурга крутили педали 14 километров
Сразу в 54 городах страны прошел сегодня «Единый велодень». Он отметился грандиозными велопарадами. Один из них состоялся в Санкт-Петербурге, отметившем вчера свой очередной День рождения. В нем приняли участие около 15 тыс. человек.
14-километровый маршрут был полностью освобожден от движения автотранспорта. Но автомобилисты с пониманием отнеслись к перекрытию ряда городских улиц. Вереница двухколесникв проделала путь от БКЗ «Октябрьский» до Парка 300-летия Петербурга. Вместе с петербуржцами в ней проехали представители Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской области, некоторые чиновники. К Велопараду примкнул традиционный забег на дистанцию 4,2 км – «Зелёный марафон», который в этом году прошел под девизом «Километры добрых дел».
|
«
Поздравляем наш красивый любимый город с Днем рождения! 5 новых маршрутов протяженностью 40 км будет создано до конца июля 2017 года. Петербуржцы, ленинградцы любят велосипед и активно используют его как средство досуга и как средство передвижения к месту работы. Наш город северный, и каждому солнечному дню его жители радуются пешими и велосипедными прогулками. Очевидно, это и дает основание считать Петербург велосипедной столицей России
»
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
В мегаполисе создаётся велосипедная сеть взаимосвязанных маршрутов, которые позволят использовать велосипед не только в качестве прогулок, но и для поездок на работу или учёбу. Этим летом будет построено более 40 км велодорожек: Фонтанка от Невы до Гороховой, набережные Петроградской стороны, сквозной маршрут по Петроградке от набережной Карповки до Большого Крестовского моста и два маршрута, которые соединят север и центр города. В ближайших планах у города строительство ещё порядка 36 км велодорожек.
Читайте по теме
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
24.05.2017, 15:56
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
24.05.2017, 09:19
Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
22.05.2017, 15:13
На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева
21.05.2017, 08:31
Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»
20.05.2017, 10:19
Читайте по теме
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
24.05.2017, 15:56
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
24.05.2017, 09:19
Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
22.05.2017, 15:13
На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева
21.05.2017, 08:31
Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»
20.05.2017, 10:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Остался доволен покупкой и обслуживанием. Всё чётко и оперативно. Спасибо.
Название шампуня так и не привел. Их же много сейчас. С воском, без воска Какой именно?
Я уже много лет получаю скидку на ОСАГО
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное