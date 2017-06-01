1 июня 2017, 11:17

Версию Volkswagen Golf ускорили до 260 км/ч

Участником гонок RACE 1000 стал тюнинговый Volkswagen Golf V R32, который смог разогнаться на дистанции 800 метров до 260 км/ч. Участники соревнования не ожидали видеть на трассе известную, но «заряженную» модель.
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Golf V R32 в особом исполнении имеет под капотом 250-сильный бензиновый двигатель TSI, показатель крутящего момента которого составляет 320 Нм. Такой мотор способен разогнать хот-хэтч до 100 км/ч за 6,5 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
 
Владелец редкого авто минувшем году провел серьезную модернизацию двигателя своего хэтчбека, в результате чего мощность выросла до 650 л.с., что больше, чем у нового Lamborghini Huracan с 640-сильным двигателем.
 
Отметим, что производитель уже пытается сделать более мощные версии Golf. В частности, в апреле этого года публике представили Volkswagen Golf GTE, силовая установка которого состоит из 1,4-литрового бензинового двигателя мощностью 148 л.с. и 101-сильный электродвигателя. Суммарная отдача установки составит около 250 л.с.
 
Внешне новинка выглядит точно так же, как и обычная версия новой генерации, исключением являются только оптика, измененная радиаторная решетка и колесные диски. Есть вероятность, что со временем модель будет выпущена в версии электромобиля.
 
Водитель, управляющий новинкой, сможет зарядить аккумулятор от обычной розетки. Разгон до 100 км/ч занимает у Golf GTE 7,6 сек., а максимальная скорость составит 230 км/ч.
 
В перечень оснащения гибридной новинки вошли парковочные датчики, круиз-контроль, стереосистема, климат-контроль, электропривод и обогрев кресел, система мониторинга слепых зон и многое другое. В ходе поездки компьютер задействует моторы таким образом, чтобы обеспечить оптимальный расход топлива.
 
Гибрид оценили в 42 000 долларов.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MTVolkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовхэтчбек хэтчбек
Количество дверей/мест3/5 3/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125 125
Объем двигателя1395 1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл6.7 6.7
Загородный цикл4.3 4.3
Смешанный цикл5.2 5.2
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Дизайн и тюнинг VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Версию Volkswagen Golf ускорили до 260 км/ч
Golf V R32 в особом исполнении имеет под капотом 250-сильный бензиновый двигатель TSI, показатель крутящего момента которого составляет 320 Нм. Такой мотор способен разогнать хот-хэтч до 100 км/ч за 6,5 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Владелец редкого авто минувшем году провел серьезную модернизацию двигателя своего хэтчбека, в результате чего мощность выросла до 650 л.с., что больше, чем у нового Lamborghini Huracan с 640-сильным двигателем. Отметим, что производитель уже пытается сделать более мощные версии Golf. В частности, в апреле этого года публике представили Volkswagen Golf GTE, силовая установка которого состоит из 1,4-литрового бензинового двигателя мощностью 148 л.с. и 101-сильный электродвигателя. Суммарная отдача установки составит около 250 л.с. Внешне новинка выглядит точно так же, как и обычная версия новой генерации, исключением являются только оптика, измененная радиаторная решетка и колесные диски. Есть вероятность, что со временем модель будет выпущена в версии электромобиля. Водитель, управляющий новинкой, сможет зарядить аккумулятор от обычной розетки. Разгон до 100 км/ч занимает у Golf GTE 7,6 сек., а максимальная скорость составит 230 км/ч. В перечень оснащения гибридной новинки вошли парковочные датчики, круиз-контроль, стереосистема, климат-контроль, электропривод и обогрев кресел, система мониторинга слепых зон и многое другое. В ходе поездки компьютер задействует моторы таким образом, чтобы обеспечить оптимальный расход топлива. Гибрид оценили в 42 000 долларов.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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