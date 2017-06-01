1 июня 2017, 11:17
Версию Volkswagen Golf ускорили до 260 км/ч
Участником гонок RACE 1000 стал тюнинговый Volkswagen Golf V R32, который смог разогнаться на дистанции 800 метров до 260 км/ч. Участники соревнования не ожидали видеть на трассе известную, но «заряженную» модель.
Golf V R32 в особом исполнении имеет под капотом 250-сильный бензиновый двигатель TSI, показатель крутящего момента которого составляет 320 Нм. Такой мотор способен разогнать хот-хэтч до 100 км/ч за 6,5 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
Владелец редкого авто минувшем году провел серьезную модернизацию двигателя своего хэтчбека, в результате чего мощность выросла до 650 л.с., что больше, чем у нового Lamborghini Huracan с 640-сильным двигателем.
Отметим, что производитель уже пытается сделать более мощные версии Golf. В частности, в апреле этого года публике представили Volkswagen Golf GTE, силовая установка которого состоит из 1,4-литрового бензинового двигателя мощностью 148 л.с. и 101-сильный электродвигателя. Суммарная отдача установки составит около 250 л.с.
Внешне новинка выглядит точно так же, как и обычная версия новой генерации, исключением являются только оптика, измененная радиаторная решетка и колесные диски. Есть вероятность, что со временем модель будет выпущена в версии электромобиля.
Водитель, управляющий новинкой, сможет зарядить аккумулятор от обычной розетки. Разгон до 100 км/ч занимает у Golf GTE 7,6 сек., а максимальная скорость составит 230 км/ч.
В перечень оснащения гибридной новинки вошли парковочные датчики, круиз-контроль, стереосистема, климат-контроль, электропривод и обогрев кресел, система мониторинга слепых зон и многое другое. В ходе поездки компьютер задействует моторы таким образом, чтобы обеспечить оптимальный расход топлива.
Гибрид оценили в 42 000 долларов.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
|Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3/5
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|125
|Объем двигателя
|1395
|1395
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|6.7
|6.7
|Загородный цикл
|4.3
|4.3
|Смешанный цикл
|5.2
|5.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
очень хороший авто.
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное