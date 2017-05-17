27
17 мая 2017, 10:37

Въезд в центр Москвы останется бесплатным

Столичные власти не намерены вводить плату за проезд в центр города, несмотря на то, что это является эффективной мерой с пробками. Об этом заявил московский градоначальник Сергей Собянин.
^

По его словам, власти вынуждены регулировать объем парковочного пространства и ценовые параметры как раз для того, чтобы не вводить плату за проезд в центр города. Кроме того, повышение тарифов на парковку необходимо для комфорта самих автомобилистов, дабы исключить дефицит парковочного пространства в загруженных районах.

Ранее депутаты продвигали законопроект, который разрешает взимание платы за проезд и организацию платного въезда в определенные районы городов, не требуя при этом наличия альтернативных бесплатных маршрутов. Правда, по замыслу, устанавливать плату за проезд или нет, должны были решать сами муниципальные власти.

За последние 15 лет прирост личных машин в Москве составил 2 млн штук. При таких темпах к 2020 году машин станет больше еще на 1 млн, то есть всего будет почти 4 млн машин. Кроме того, автомобили въезжают в Москву из соседних областей: по прогнозам департамента транспорта столицы, их число к 2020-му вырастет на 30% — до 1,3 млн авто.

Нужно ли сделать въезд в центр Москвы платным?
Голосовать

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
Да, подорожание коснулось всего, в том числе и автомобилей, собирал собирал денежку, а когда решил купить оказалось, что маловато все равно, хотя о своей покупке не жалею, прошлой осенью купил ХавейлН6, как раз 1,3 млн в полной комплектации, на тот момент это была самая не дорогая машина, по крайней ...
golubtsoff
АвтоСпецЦентр Химки | отзывы
Мне понравился сервис шкоды в Химках, но всегда есть к чему стремиться. Свой Рапид полностью обслуживаю у этого дилера, последний раз менял масло по записи. Смогли меня принять позже на 15 минут. Не критично, но хотелось бы минута в минуту отдавать машину и получать. Забрал Рапид кстати в этот раз как ...
Пан Тони
В Крыму начали строительство трассы «Таврида»
"Люди идут навстречу" Знаем, как идут. Вышвырнули на хрен и все дела! Согласно закону.У Керченского моста выселили , после дождика домишки развалились.o
vodkinmotors
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Нужно ли сделать въезд в центр Москвы платным?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Въезд в центр Москвы останется бесплатным
По его словам, власти вынуждены регулировать объем парковочного пространства и ценовые параметры как раз для того, чтобы не вводить плату за проезд в центр города. Кроме того, повышение тарифов на парковку необходимо для комфорта самих автомобилистов, дабы исключить дефицит парковочного пространства в загруженных районах.Ранее депутаты продвигали законопроект, который разрешает взимание платы за проезд и организацию платного въезда в определенные районы городов, не требуя при этом наличия альтернативных бесплатных маршрутов. Правда, по замыслу, устанавливать плату за проезд или нет, должны были решать сами муниципальные власти. За последние 15 лет прирост личных машин в Москве составил 2 млн штук. При таких темпах к 2020 году машин станет больше еще на 1 млн, то есть всего будет почти 4 млн машин. Кроме того, автомобили въезжают в Москву из соседних областей: по прогнозам департамента транспорта столицы, их число к 2020-му вырастет на 30% — до 1,3 млн авто.{{vote_75}}
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Ставрополь Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG