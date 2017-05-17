Въезд в центр Москвы останется бесплатным
По его словам, власти вынуждены регулировать объем парковочного пространства и ценовые параметры как раз для того, чтобы не вводить плату за проезд в центр города. Кроме того, повышение тарифов на парковку необходимо для комфорта самих автомобилистов, дабы исключить дефицит парковочного пространства в загруженных районах.
Ранее депутаты продвигали законопроект, который разрешает взимание платы за проезд и организацию платного въезда в определенные районы городов, не требуя при этом наличия альтернативных бесплатных маршрутов. Правда, по замыслу, устанавливать плату за проезд или нет, должны были решать сами муниципальные власти.
За последние 15 лет прирост личных машин в Москве составил 2 млн штук. При таких темпах к 2020 году машин станет больше еще на 1 млн, то есть всего будет почти 4 млн машин. Кроме того, автомобили въезжают в Москву из соседних областей: по прогнозам департамента транспорта столицы, их число к 2020-му вырастет на 30% — до 1,3 млн авто.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное