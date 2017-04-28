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28 апреля 2017, 10:41
Видео недели: 6 тысяч «лошадей» в кадре
Сразу 10 доработанных спорткаров, которые «заточены» под участие в Drag Racing, засветились в видеоролике немецкого тюнинг-ателье Levella. В заезде участвовали Lamborghini Aventador Pirelli Edition, Aston Martin Vantage, дизельная Porsche Panamera, Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG C63 S, Nissan GT-R, Audi RS6, Porsche 911 Turbo S, BMW M3 и 430-сильный VW Golf R. Суммарная мощность моторов составила 6 тыс. л. с.
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28.04.2017, 09:34
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
27.04.2017, 11:20
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Реально Lada Largus хана!!!
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Не приживется он в России с такой ценой.
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