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28 апреля 2017, 10:41

Видео недели: 6 тысяч «лошадей» в кадре

Сразу 10 доработанных спорткаров, которые «заточены» под участие в Drag Racing, засветились в видеоролике немецкого тюнинг-ателье Levella. В заезде участвовали Lamborghini Aventador Pirelli Edition, Aston Martin Vantage, дизельная Porsche Panamera, Lamborghini Huracan, Mercedes-AMG C63 S, Nissan GT-R, Audi RS6, Porsche 911 Turbo S, BMW M3 и 430-сильный VW Golf R. Суммарная мощность моторов составила 6 тыс. л. с.
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Видео недели: 6 тысяч «лошадей» в кадре
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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