14 июня 2017, 11:00

Видео недели: Audi A8 паркуется самостоятельно

Audi готовит новое поколение своего флагманского седана A8. Автомобиль выполнят в стилистике концепта prologue, который был показан публике еще 3 года назад. А еще модель получит самые современные функции.
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Одна из них – система автоматической парковки, которая может самостоятельно запарковать автомобиль даже при отсутствии водителя в салоне машины. Именно это новшество и показано на тизерном видео, которое распространила компания. Смотрим и наслаждаемся прогрессом!

Комплектации и технические характеристики

Audi A8 Long W12 6.3 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин500
Объем двигателя6299
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл15.7
Загородный цикл8.7
Смешанный цикл11.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Ауди А8

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
Будущее через призму Audi
Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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Видео недели: Audi A8 паркуется самостоятельно
Одна из них – система автоматической парковки, которая может самостоятельно запарковать автомобиль даже при отсутствии водителя в салоне машины. Именно это новшество и показано на тизерном видео, которое распространила компания. Смотрим и наслаждаемся прогрессом!
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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