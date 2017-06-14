14 июня 2017, 11:00
Видео недели: Audi A8 паркуется самостоятельно
Audi готовит новое поколение своего флагманского седана A8. Автомобиль выполнят в стилистике концепта prologue, который был показан публике еще 3 года назад. А еще модель получит самые современные функции.
Одна из них – система автоматической парковки, которая может самостоятельно запарковать автомобиль даже при отсутствии водителя в салоне машины. Именно это новшество и показано на тизерном видео, которое распространила компания. Смотрим и наслаждаемся прогрессом!
Комплектации и технические характеристики
|Audi A8 Long W12 6.3 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|500
|Объем двигателя
|6299
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|15.7
|Загородный цикл
|8.7
|Смешанный цикл
|11.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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