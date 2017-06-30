30 июня 2017, 18:00

Видео недели: движение в Москве парализовано из-за непогоды

Москву накрыла стихия. Мощный ветер, град и ливень в буквальном смысле остановили движение в столице. Уже к 15.00 сервис «Яндекс.Карты» оценивал загруженность города в 8 баллов. Страшно.
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Alexilsboy
Исток Мастер в Митино
Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
Liyovkin
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Видео недели: движение в Москве парализовано из-за непогоды
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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