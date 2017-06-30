30 июня 2017, 18:00
Видео недели: движение в Москве парализовано из-за непогоды
Москву накрыла стихия. Мощный ветер, град и ливень в буквальном смысле остановили движение в столице. Уже к 15.00 сервис «Яндекс.Карты» оценивал загруженность города в 8 баллов. Страшно.
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Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
28.06.2017, 09:01
Почему женщины попадают в ДТП в разы реже мужчин?
27.06.2017, 08:07
Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
23.06.2017, 20:12
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
21.06.2017, 10:25
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
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