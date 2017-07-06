Видео недели: Ford снова разбил Mustang на краш-тестах
Суперкар Ford Mustang провалил краш-тесты Euro NCAP в январе текущего года, заработав за безопасность лишь два балла. Производителю пришлось поработать над ошибками и представить на суд еще один экземпляр модели.
Правда, модернизированный вариант автомобиля тоже не блеснул результатом – он получил лишь три звезды от европейской организации. Доработанные «эйрбеги» вызывали нарекания Euro NCAP. За безопасность передних пассажиров при ударе о деформируемый барьер «Мустанг» заработал 6,9 балла, поскольку у водителя существует вероятность травмы головы.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Mustang 4.6 i V8 GT MT
|Год выпуска, с
|2004
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|Распределенный впрыск
|Мощность, л.с./ об/мин
|304
|Объем двигателя
|4606
|Тип трансмисии
|МКПП
|Привод
|Задний
|Городской цикл
|17.0
|Загородный цикл
|9.0
|Топливо
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
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Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
Моя мечта!! Ford Mustang!!
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
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