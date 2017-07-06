6 июля 2017, 11:38

Видео недели: Ford снова разбил Mustang на краш-тестах

Суперкар Ford Mustang провалил краш-тесты Euro NCAP в январе текущего года, заработав за безопасность лишь два балла. Производителю пришлось поработать над ошибками и представить на суд еще один экземпляр модели.
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Правда, модернизированный вариант автомобиля тоже не блеснул результатом – он получил лишь три звезды от европейской организации. Доработанные «эйрбеги» вызывали нарекания Euro NCAP. За безопасность передних пассажиров при ударе о деформируемый барьер «Мустанг» заработал 6,9 балла, поскольку у водителя существует вероятность травмы головы.

Комплектации и технические характеристики

Ford Mustang 4.6 i V8 GT MT
Год выпуска, с2004
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин304
Объем двигателя4606
Тип трансмисииМКПП
ПриводЗадний
Городской цикл17.0
Загородный цикл9.0
ТопливоБензин АИ-92
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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Видео недели: Ford снова разбил Mustang на краш-тестах
Правда, модернизированный вариант автомобиля тоже не блеснул результатом – он получил лишь три звезды от европейской организации. Доработанные «эйрбеги» вызывали нарекания Euro NCAP. За безопасность передних пассажиров при ударе о деформируемый барьер «Мустанг» заработал 6,9 балла, поскольку у водителя существует вероятность травмы головы.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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