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21 апреля 2017, 13:58

Видео недели: как собирают Audi A8 нового поколения

Уже 11 июля Audi представит миру новое поколение седана A8. Чтобы подогреть интерес к автомобилю, компания показала, как происходит процесс сборки кузова модели. Производство новинки наладят на предприятии в Неккарзульме (Германия).
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Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
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Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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Видео недели: как собирают Audi A8 нового поколения
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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