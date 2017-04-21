Видео недели: как собирают Audi A8 нового поколения
Уже 11 июля Audi представит миру новое поколение седана A8. Чтобы подогреть интерес к автомобилю, компания показала, как происходит процесс сборки кузова модели. Производство новинки наладят на предприятии в Неккарзульме (Германия).
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Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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