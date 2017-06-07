7 июня 2017, 15:21

Видео недели: как выглядит внедорожник для Марса?

В Космическом центре Кеннеди представлен первый прототип внедорожника, который мог бы передвигать по поверхности планеты Макс. По задумке NASA, модель могла бы стать отличным разведчиком.
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Шоу-кар построен с применением алюминия и композитных материалов. В длину он достигает 8,5 метров, в ширину – 4 метра, а в высоту – 3,4 метра. Вес космического внедорожника составляет порядка 2700 кг.

Mars Rover оснащен специальными колесами, которые были разработаны для движения по пескам Марса. А в качестве «начинки» разработчики использовали  электрическую установку с 700-вольтовой батареей. Ее запас пополняется с помощью солнечной панели.

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Видео недели: как выглядит внедорожник для Марса?
Шоу-кар построен с применением алюминия и композитных материалов. В длину он достигает 8,5 метров, в ширину – 4 метра, а в высоту – 3,4 метра. Вес космического внедорожника составляет порядка 2700 кг.Mars Rover оснащен специальными колесами, которые были разработаны для движения по пескам Марса. А в качестве «начинки» разработчики использовали  электрическую установку с 700-вольтовой батареей. Ее запас пополняется с помощью солнечной панели.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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