7 июня 2017, 15:21
Видео недели: как выглядит внедорожник для Марса?
В Космическом центре Кеннеди представлен первый прототип внедорожника, который мог бы передвигать по поверхности планеты Макс. По задумке NASA, модель могла бы стать отличным разведчиком.
Шоу-кар построен с применением алюминия и композитных материалов. В длину он достигает 8,5 метров, в ширину – 4 метра, а в высоту – 3,4 метра. Вес космического внедорожника составляет порядка 2700 кг.
Mars Rover оснащен специальными колесами, которые были разработаны для движения по пескам Марса. А в качестве «начинки» разработчики использовали электрическую установку с 700-вольтовой батареей. Ее запас пополняется с помощью солнечной панели.
Mars Rover оснащен специальными колесами, которые были разработаны для движения по пескам Марса. А в качестве «начинки» разработчики использовали электрическую установку с 700-вольтовой батареей. Ее запас пополняется с помощью солнечной панели.
Читайте по теме
Что делать, если вы неумышленно сбили лося?
05.06.2017, 19:56
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Читайте по теме
Что делать, если вы неумышленно сбили лося?
05.06.2017, 19:56
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: arallov_85 Есть вариант Kia Sportage у офф. Дилеров. Со скидкой Если интересно звоните 8 926 два три четыре семь три 8 два
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужен код от магнитолы 4500 rds eon Серийное M123989
Надо только сделать примечание, что все таки кроссовер не предназначен для постоянной езды по бездорожью.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное