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11 мая 2017, 12:57

Видео недели: «Купи мою Vitara'96»

Чтобы продать свой внедорожник Suzuki Vitara 1996 года выпуска, арт-директор агентства Gravity Евгений Романовский создал необычный рекламный ролик в духе настоящего блокбастера. Автомобиль покорял глубины океана, космическое пространство, перемещался во времени и даже пытался уехать от динозавров.
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Видео #BuyMyVitara в буквальном смысле стало вирусным. За месяц ролик посмотрели более 3 млн человек. Владелец старенького внедорожника рассказал, что желающих приобрести его «Витару» было очень много, нашлись даже покупатели из других стран.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki Vitara 1.6 i (3 dr) ATSuzuki Vitara 1.6 i (3 dr) AT
Год выпуска, с1989 1989
Год выпуска, по1995 1995
КузовВнедорожник Внедорожник
Количество дверей/мест3/5 3/5
Тип двигателяНепосредственный впрыск Непосредственный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин80 80
Объем двигателя1589 1589
Тип трансмисииАКПП АКПП
ПриводЗадний с подкл. передним Задний с подкл. передним
ТопливоБензин АИ-80 Бензин АИ-80
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Новости Судзуки, Сузуки Витара

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Отзывы по теме
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
весьма привлекательная машина (кроме цены ес-ессно) вопрос как продаваться будет при такой стоимости. Не раскрыта тема езды на ручке а это как раз интереснее.
рулер
Горит лампа O\D OFF
to Анатолий: veterok 67: слушай я смотрю ты умный много!!.... #Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
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Видео недели: «Купи мою Vitara'96»
Видео #BuyMyVitara в буквальном смысле стало вирусным. За месяц ролик посмотрели более 3 млн человек. Владелец старенького внедорожника рассказал, что желающих приобрести его «Витару» было очень много, нашлись даже покупатели из других стран.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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