Видео недели: «Купи мою Vitara'96»
Чтобы продать свой внедорожник Suzuki Vitara 1996 года выпуска, арт-директор агентства Gravity Евгений Романовский создал необычный рекламный ролик в духе настоящего блокбастера. Автомобиль покорял глубины океана, космическое пространство, перемещался во времени и даже пытался уехать от динозавров.
Видео #BuyMyVitara в буквальном смысле стало вирусным. За месяц ролик посмотрели более 3 млн человек. Владелец старенького внедорожника рассказал, что желающих приобрести его «Витару» было очень много, нашлись даже покупатели из других стран.
Комплектации и технические характеристики
|Suzuki Vitara 1.6 i (3 dr) AT
|Suzuki Vitara 1.6 i (3 dr) AT
|Год выпуска, с
|1989
|1989
|Год выпуска, по
|1995
|1995
|Кузов
|Внедорожник
|Внедорожник
|Количество дверей/мест
|3/5
|3/5
|Тип двигателя
|Непосредственный впрыск
|Непосредственный впрыск
|Мощность, л.с./ об/мин
|80
|80
|Объем двигателя
|1589
|1589
|Тип трансмисии
|АКПП
|АКПП
|Привод
|Задний с подкл. передним
|Задний с подкл. передним
|Топливо
|Бензин АИ-80
|Бензин АИ-80
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
весьма привлекательная машина (кроме цены ес-ессно) вопрос как продаваться будет при такой стоимости. Не раскрыта тема езды на ручке а это как раз интереснее.
to Анатолий: veterok 67: слушай я смотрю ты умный много!!.... #Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
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