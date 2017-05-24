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24 мая 2017, 11:34

Видео недели: Lamborghini Huracan установил рекорд по разгону на полмили

Специалисты тюнинг-ателье Underground Racing доработали суперкар Lamborghini Huracan. Автомобиль с улучшенной «начинкой» смог разогнаться на дистанции полмили до 402,8 км/ч.
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Это стало рекордным показателем, который обеспечил 5,2-литровый V10 с двумя турбинами. По разным данным, на гоночном топливе отдача агрегата может достигать 3000 «лошадей». Управлял Lamborghini Huracan гонщик Гиди Хамди.

Комплектации и технические характеристики

Lamborghini Huracan 5.2 AMTLamborghini Huracan 5.2 AMT
Год выпуска, с2014 2014
Год выпуска, по2014 2014
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2 2
Тип двигателябензин бензин
Мощность, л.с./ об/мин610 / 449 при 8250 610 / 449 при 8250
Объем двигателя5204 5204
Тип трансмисииробот 7 робот 7
Приводполный полный
Городской цикл17.8 17.8
Загородный цикл9.4 9.4
Смешанный цикл12.5 12.5
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Автоспорт Ламборджини Хуракан

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Видео недели: Lamborghini Huracan установил рекорд по разгону на полмили
Это стало рекордным показателем, который обеспечил 5,2-литровый V10 с двумя турбинами. По разным данным, на гоночном топливе отдача агрегата может достигать 3000 «лошадей». Управлял Lamborghini Huracan гонщик Гиди Хамди.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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