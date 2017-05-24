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24 мая 2017, 11:34
Видео недели: Lamborghini Huracan установил рекорд по разгону на полмили
Специалисты тюнинг-ателье Underground Racing доработали суперкар Lamborghini Huracan. Автомобиль с улучшенной «начинкой» смог разогнаться на дистанции полмили до 402,8 км/ч.
Это стало рекордным показателем, который обеспечил 5,2-литровый V10 с двумя турбинами. По разным данным, на гоночном топливе отдача агрегата может достигать 3000 «лошадей». Управлял Lamborghini Huracan гонщик Гиди Хамди.
Комплектации и технические характеристики
|Lamborghini Huracan 5.2 AMT
|Lamborghini Huracan 5.2 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|2
|Тип двигателя
|бензин
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|610 / 449 при 8250
|610 / 449 при 8250
|Объем двигателя
|5204
|5204
|Тип трансмисии
|робот 7
|робот 7
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|17.8
|17.8
|Загородный цикл
|9.4
|9.4
|Смешанный цикл
|12.5
|12.5
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
FGNFGNFGGHMGHJHH
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
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