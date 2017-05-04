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4 мая 2017, 12:31

Видео недели: Porsche Cayenne буксирует Airbus A380

Крупнейший пассажирский авиалайнер в мире с размахом крыла почти 80 метров - Airbus A380 – был отбуксирован Porsche Cayenne. Лайнер может взять на борт до 853 пассажиров и отвезти их на расстояние больше 15 тыс. километров, однако немецкого автопроизводителя это не напугало. Смотрим, как был установлен новый рекорд Гиннесса.
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Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570 570
Объем двигателя4806 4806
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл15.9 15.9
Загородный цикл8.9 8.9
Смешанный цикл11.5 11.5
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
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Видео недели: Porsche Cayenne буксирует Airbus A380
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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