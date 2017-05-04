Видео недели: Porsche Cayenne буксирует Airbus A380
Крупнейший пассажирский авиалайнер в мире с размахом крыла почти 80 метров - Airbus A380 – был отбуксирован Porsche Cayenne. Лайнер может взять на борт до 853 пассажиров и отвезти их на расстояние больше 15 тыс. километров, однако немецкого автопроизводителя это не напугало. Смотрим, как был установлен новый рекорд Гиннесса.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
|Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|570
|570
|Объем двигателя
|4806
|4806
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|15.9
|15.9
|Загородный цикл
|8.9
|8.9
|Смешанный цикл
|11.5
|11.5
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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Отзывы по теме
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
крутой подарочек) ) ) )
Тут возраст не особо играет роль.
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