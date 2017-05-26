Видео недели: Volvo S60 установил рекорд Нюрбургринга
Оказывается, Volvo скрыл рекорд прохождения трассы Нюрбургринга. Самым быстрым седаном стал S60 Polestar, который преодолел круг за 7 минут 51,1 секунды.
Официально самым быстрым седаном в прошлом году считался BMW M5 (кузов F10, 7 минут 55 секунд). В компании пояснили, что рекордный круг не был приоритетной задачей при испытаниях S60 Polestar, однако в ходе тестов седан мог показать самое быстрое время прохождения круга среди «одноклассников». Смотрим, как это было.
Комплектации и технические характеристики
|Volvo S60 Summum 3.0 AT 4x4
|Volvo S60 Summum 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|306
|306
|Объем двигателя
|2953
|2953
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Смешанный цикл
|6.4
|6.4
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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