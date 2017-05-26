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26 мая 2017, 15:00

Видео недели: Volvo S60 установил рекорд Нюрбургринга

Оказывается, Volvo скрыл рекорд прохождения трассы Нюрбургринга. Самым быстрым седаном стал S60 Polestar, который преодолел круг за 7 минут 51,1 секунды.
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Официально самым быстрым седаном в прошлом году считался BMW M5 (кузов F10, 7 минут 55 секунд). В компании пояснили, что рекордный круг не был приоритетной задачей при испытаниях S60 Polestar, однако в ходе тестов седан мог показать самое быстрое время прохождения круга среди «одноклассников». Смотрим, как это было.

Комплектации и технические характеристики

Volvo S60 Summum 3.0 AT 4x4Volvo S60 Summum 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин306 306
Объем двигателя2953 2953
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Смешанный цикл6.4 6.4
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Автоспорт Вольво С60

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Видео недели: Volvo S60 установил рекорд Нюрбургринга
Официально самым быстрым седаном в прошлом году считался BMW M5 (кузов F10, 7 минут 55 секунд). В компании пояснили, что рекордный круг не был приоритетной задачей при испытаниях S60 Polestar, однако в ходе тестов седан мог показать самое быстрое время прохождения круга среди «одноклассников». Смотрим, как это было.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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