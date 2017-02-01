Винтажный спорткар Speedback GT 2017 представят в Женеве
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Британская компания David Brown Automotive в рамках международного автосалона в Женеве представит спорткар Speedback GT в стилистике ретро-автомобилей. Авто оценивают в 622 300 долларов.
По данным компании David Brown Automotive, новый Speedback GT выполнен на основе спорткара Jaguar XKR. Отмечается, что новый Speedback GT выполнен вручную. Оригинальный спорткар получил более 142 дополнительных алюминиевых вставок, но сохранил «родное» лобовое стекло и раму.
Стоит отметить, что британские специалисты поработали и над задней частью кузова спорткара. Новый Speedback GT получил складной багажник, который в развернутом положении способен добавить еще 20 литров объема. Разработчики сообщают, что для установки такого улучшения потребовались некоторые изменения в форме крыши.
Под капотом авто расположился 5-литровый турбированный бензиновый мотор, который способен генерировать до 510 л.с. при максимальном крутящем моменте в 625 Нм. Что касается динамических характеристик, то стильный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 сек., а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.
Давно уже знаком с Автомагазином, который на улице Пархоменко расположен. Не раз выручал, у нас небольшая автомойка, постоянно требуются расходники: быстросъемы, шланги для воды, переходники, штуцера, и все это в наличии у них есть. Да и вообще, сколько раз клиенты спрашивали что-то, из серии омывайку ...
Винтажный спорткар Speedback GT 2017 представят в Женеве
По данным компании David Brown Automotive, новый Speedback GT выполнен на основе спорткара Jaguar XKR. Отмечается, что новый Speedback GT выполнен вручную. Оригинальный спорткар получил более 142 дополнительных алюминиевых вставок, но сохранил «родное» лобовое стекло и раму. Стоит отметить, что британские специалисты поработали и над задней частью кузова спорткара. Новый Speedback GT получил складной багажник, который в развернутом положении способен добавить еще 20 литров объема. Разработчики сообщают, что для установки такого улучшения потребовались некоторые изменения в форме крыши. Под капотом авто расположился 5-литровый турбированный бензиновый мотор, который способен генерировать до 510 л.с. при максимальном крутящем моменте в 625 Нм. Что касается динамических характеристик, то стильный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 сек., а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.
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