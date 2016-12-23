23 декабря 2016, 10:37

Vitara Brezza признан «Автомобилем года» в Индии

Компактный внедорожник от Maruti Suzuki смог обойти на финише такие популярные модели, как Hyundai Tucson и Toyota Innova Crysta и опередил лидеров конкурса с 2013 года Hyundai Creta, Elite i20, Grand i10.
Наряду с победителем, за звание «Индийского автомобиля года» боролись Honda BR-V, Mahindra KUV100, Volkswagen Ameo, BMW X1, Audi A4, Hyundai Elantra, Jaguar XE, Mercedes GLC и Datsun redi-GO.
 
Лучшую машину выбирало жюри, состоящее из журналистов ведущих автомобильных изданий Индии.
Добавим, что Vitara Brezza дебютировал в Индии в феврале 2016-го. В продажу кроссовер поступил в марте, он доступен только на индийском рынке. По информации производителя, на данный момент реализовано около 83 000 таких автомобилей.
 
Переднеприводный «паркетник» доступен с 4-цилиндровым дизелем объемом 1,3 литра мощностью около 90 л.с., который сочетается 5-ступенчатой «механикой». Весной следующего года модель получит бензиновый агрегат.

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Отзывы по теме
Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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Vitara Brezza признан «Автомобилем года» в Индии
Наряду с победителем, за звание «Индийского автомобиля года» боролись Honda BR-V, Mahindra KUV100, Volkswagen Ameo, BMW X1, Audi A4, Hyundai Elantra, Jaguar XE, Mercedes GLC и Datsun redi-GO. Лучшую машину выбирало жюри, состоящее из журналистов ведущих автомобильных изданий Индии.Добавим, что Vitara Brezza дебютировал в Индии в феврале 2016-го. В продажу кроссовер поступил в марте, он доступен только на индийском рынке. По информации производителя, на данный момент реализовано около 83 000 таких автомобилей. Переднеприводный «паркетник» доступен с 4-цилиндровым дизелем объемом 1,3 литра мощностью около 90 л.с., который сочетается 5-ступенчатой «механикой». Весной следующего года модель получит бензиновый агрегат.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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