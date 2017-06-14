14 июня 2017, 14:58
Владельцам Subaru предложили новые условия по трейд-ин
Клиентам, сдающим имеющийся у них в наличии Subaru по программе trade-in, полагается скидка 25 000 рублей при приобретении нового авто в официальных дилерских центрах. Предложение действительно до конца июля.
Программа Subaru Upgrade + действует на всю линейку бренда, любые года выпуска и комплектации. Важно упомянуть, что предоставляемая на покупку нового авто скидка суммируется с другими актуальными предложениями. Так, в частности, на экземпляры прошлого модельного года по Subaru Upgrade можно оформить кредит со сниженной ставкой - от 6,9%. В пересчете на финансовые возможности общая совокупная скидка составит 185 000 рублей.
Отметим, что совсем скоро интерес к посещению дилеров Subaru «подстегнет» новинка. Во II полугодии на российский рынок выходит новая генерация Subaru XV. Поколение создано на новой глобальной платформе, это не фейслифт или рестайлинг. Детальной характеристики предполагаемого к реализации на российском рынке модели пока нет.
Подвеска новинки создавалась с учетом пожеланий российских автолюбителей. Автомобиль будет обладать традиционным для Subaru полным приводом и горизонтальным оппозитным двигателем. При этом двигатель нового XV тоже видоизменился: поначалу оно затронет только 2-литровую версию, а затем будет распространено и на всю линейку.
О дальнейшем расширении модельной линейки Subaru речи пока не идет. Впрочем, переговоры о возможном появлении на российском рынке 7-местного кроссовера Subaru по-прежнему ведутся.
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06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
проблема с КПП автомат
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
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