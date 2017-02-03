3 февраля 2017, 17:01

Владельцы Ford могут экономить до 30% на сервисе

Компания FordSollers расширяет список предложений по продленной гарантии и запускает новые продукты «Ford Сервис Контракт ТО» (ФСК ТО) и «Ford Сервис Контракт Максимум». Они позволяют клиентам сэкономить, в среднем, до 30% на обслуживании автомобиля.

Приобретение программы ФСК ТО дает клиенту право бесплатной замены узлов и деталей, входящих в состав регламентного техобслуживания, а также бесплатное проведение всех работ, предусмотренных регламентом ТО, включая регистрацию в программе «Ford – помощь на дорогах».

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Программа ФСК ТО распространяется модели Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga, Explorer, Transit. Клиенты сами выбирают число ТО, которые будут включены в контракт. Покупатели легковых автомобилей могут приобрести 6 ТО в течение 3 лет, а также 6 или 9 ТО в течение 5 лет. Покупателям коммерческих авто доступны 4, 9 или 14 ТО в течение 5 лет.

Программа «ФСК Максимум» дает клиенту право на бесплатный ремонт неисправностей в любых оригинальных узлах и позволяет не беспокоиться о ремонте даже тех узлов, которые не покрываются классическим контрактом ФСК (амортизаторы, аккумулятор, диски сцепления и т.д.). Покрытие включает в себя ремонты в рамках ФСК ТО и классического ФСК. Покупателям легковых автомобилей Ford доступны контракты на 3 или 5 лет или до достижения суммарного пробега 100 000/150 000 км и 6/9 ТО. Покупатели коммерческих авто могут приобрести контракты на 5 лет или до достижения суммарного пробега 100 000/150 000/300 000 км и 4/9/14 ТО.

Клиенты могут приобрести программы ФСК ТО и ФСК Максимум только в течение первых 30 дней после покупки автомобиля.

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Владельцы Ford могут экономить до 30% на сервисе
Приобретение программы ФСК ТО дает клиенту право бесплатной замены узлов и деталей, входящих в состав регламентного техобслуживания, а также бесплатное проведение всех работ, предусмотренных регламентом ТО, включая регистрацию в программе «Ford – помощь на дорогах».{{material_117840}}Программа ФСК ТО распространяется модели Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga, Explorer, Transit. Клиенты сами выбирают число ТО, которые будут включены в контракт. Покупатели легковых автомобилей могут приобрести 6 ТО в течение 3 лет, а также 6 или 9 ТО в течение 5 лет. Покупателям коммерческих авто доступны 4, 9 или 14 ТО в течение 5 лет. Программа «ФСК Максимум» дает клиенту право на бесплатный ремонт неисправностей в любых оригинальных узлах и позволяет не беспокоиться о ремонте даже тех узлов, которые не покрываются классическим контрактом ФСК (амортизаторы, аккумулятор, диски сцепления и т.д.). Покрытие включает в себя ремонты в рамках ФСК ТО и классического ФСК. Покупателям легковых автомобилей Ford доступны контракты на 3 или 5 лет или до достижения суммарного пробега 100 000/150 000 км и 6/9 ТО. Покупатели коммерческих авто могут приобрести контракты на 5 лет или до достижения суммарного пробега 100 000/150 000/300 000 км и 4/9/14 ТО.Клиенты могут приобрести программы ФСК ТО и ФСК Максимум только в течение первых 30 дней после покупки автомобиля.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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