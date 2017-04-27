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27 апреля 2017, 14:47

Владельцы Lifan довольны обслуживанием своих машин

Ассоциация Российских автодилеров подвела итоги ежегодного опроса удовлетворенности автомобильных дилеров. Бренд Lifan занял 2 место по таким ключевым показателям, как продажи новых и подержанных машин, послепродажное обслуживание и развитие дилерской сети.
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С 2011 года Lifan удерживает первое место по продажам среди китайских брендов и занимает лидирующие позиции у российских покупателей по разным показателям, в том числе по дилерскому обслуживанию.

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Так, покупатели высоко оценили внимание, которое уделяет компания послепродажному обслуживанию, предоставлению особых условий на прохождения ТО у официальных дилеров. Например, владельцы автомобилей старше 3 лет могут получить скидку 30% на запасные части при прохождении техосмотра.

Кроме того, Lifan вошел в тройку лучших, по мнению автодилеров, по продажам автомобилей с пробегом – в 2016 году бренду удалось нарастить результат в этой категории на 34% по сравнению с 2015 годом. Наконец, бренд получил 2 место в рейтинге по коммуникации с дилерами, обратной связи, рекламной деятельности и продвижению.

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Отзывы по теме
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| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
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Владельцы Lifan довольны обслуживанием своих машин
С 2011 года Lifan удерживает первое место по продажам среди китайских брендов и занимает лидирующие позиции у российских покупателей по разным показателям, в том числе по дилерскому обслуживанию.{{material_118803}}Так, покупатели высоко оценили внимание, которое уделяет компания послепродажному обслуживанию, предоставлению особых условий на прохождения ТО у официальных дилеров. Например, владельцы автомобилей старше 3 лет могут получить скидку 30% на запасные части при прохождении техосмотра. Кроме того, Lifan вошел в тройку лучших, по мнению автодилеров, по продажам автомобилей с пробегом – в 2016 году бренду удалось нарастить результат в этой категории на 34% по сравнению с 2015 годом. Наконец, бренд получил 2 место в рейтинге по коммуникации с дилерами, обратной связи, рекламной деятельности и продвижению.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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