Владельцы Lifan довольны обслуживанием своих машин
С 2011 года Lifan удерживает первое место по продажам среди китайских брендов и занимает лидирующие позиции у российских покупателей по разным показателям, в том числе по дилерскому обслуживанию.
Так, покупатели высоко оценили внимание, которое уделяет компания послепродажному обслуживанию, предоставлению особых условий на прохождения ТО у официальных дилеров. Например, владельцы автомобилей старше 3 лет могут получить скидку 30% на запасные части при прохождении техосмотра.
Кроме того, Lifan вошел в тройку лучших, по мнению автодилеров, по продажам автомобилей с пробегом – в 2016 году бренду удалось нарастить результат в этой категории на 34% по сравнению с 2015 годом. Наконец, бренд получил 2 место в рейтинге по коммуникации с дилерами, обратной связи, рекламной деятельности и продвижению.
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