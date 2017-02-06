Парковку рядом с заправками электромобилей могут запретить
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Такая мера позволит исключить случаи, когда электрокары не могут зарядиться из-за занятого парковочного места, считает первый зам. председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков.
По его мнению, необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и КоАП. Депутат предлагает ввести понятие «Стоянка для электромобиля», чтобы реализовать инициативу. Он уточнил, что парковки для электрокаров должны быть и на бесплатных, и на платных зарядных станциях. Вячеслав Лысаков считает, что штраф за парковку на месте для электромобиля может составить до 5 000 рублей.
В пресс-службе МОЭСК – компании, которая создала в Москве сеть бесплатных зарядочных станций для электрокаров, - отметили, что поддерживают инициативу. По словам энергетиков, автомобили паркуются рядом с зарядками, перекрывая доступ к розетке.
Вместе с тем некоторые эксперты считают, что пока электромобилей в России мало, нет необходимости обустраивать большое количество стоянок для них.
Парковку рядом с заправками электромобилей могут запретить
По его мнению, необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и КоАП. Депутат предлагает ввести понятие «Стоянка для электромобиля», чтобы реализовать инициативу. Он уточнил, что парковки для электрокаров должны быть и на бесплатных, и на платных зарядных станциях. Вячеслав Лысаков считает, что штраф за парковку на месте для электромобиля может составить до 5 000 рублей. В пресс-службе МОЭСК – компании, которая создала в Москве сеть бесплатных зарядочных станций для электрокаров, - отметили, что поддерживают инициативу. По словам энергетиков, автомобили паркуются рядом с зарядками, перекрывая доступ к розетке. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что пока электромобилей в России мало, нет необходимости обустраивать большое количество стоянок для них.
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