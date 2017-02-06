6 февраля 2017, 09:18

Парковку рядом с заправками электромобилей могут запретить

Такая мера позволит исключить случаи, когда электрокары не могут зарядиться из-за занятого парковочного места, считает первый зам. председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков.
По его мнению, необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и КоАП. Депутат предлагает ввести понятие «Стоянка для электромобиля», чтобы реализовать инициативу. Он уточнил, что парковки для электрокаров должны быть и на бесплатных, и на платных зарядных станциях. Вячеслав Лысаков считает, что штраф за парковку на месте для электромобиля может составить до 5 000 рублей.
 
В пресс-службе МОЭСК – компании, которая создала в Москве сеть бесплатных зарядочных станций для электрокаров, - отметили, что поддерживают инициативу. По словам энергетиков, автомобили паркуются рядом с зарядками, перекрывая доступ к розетке.
 
Вместе с тем некоторые эксперты считают, что пока электромобилей в России мало, нет необходимости обустраивать большое количество стоянок для них.

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Комментарии
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Двигатель работает, а машина не едет Almera N16
Подскажите в чем проблема включая передачи машина не едет а привод крутится удрал со скорости на нитралку а он также крутится что может быть
88esentai
Тормозные колодки Кётл
По моему опыту они все начинают скрипеть .какие то раньше, другие позже
papik
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
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Парковку рядом с заправками электромобилей могут запретить
По его мнению, необходимо внести соответствующие изменения в ПДД и КоАП. Депутат предлагает ввести понятие «Стоянка для электромобиля», чтобы реализовать инициативу. Он уточнил, что парковки для электрокаров должны быть и на бесплатных, и на платных зарядных станциях. Вячеслав Лысаков считает, что штраф за парковку на месте для электромобиля может составить до 5 000 рублей. В пресс-службе МОЭСК – компании, которая создала в Москве сеть бесплатных зарядочных станций для электрокаров, - отметили, что поддерживают инициативу. По словам энергетиков, автомобили паркуются рядом с зарядками, перекрывая доступ к розетке. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что пока электромобилей в России мало, нет необходимости обустраивать большое количество стоянок для них.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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