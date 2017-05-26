Власти сформировали заказ на спецтранспорт
Как считают в Ассоциации российских автодилеров, самые нужные и эффективные меры – субсидирование кредитов, а также направление утилизации и трейд-ин. С начала 2016 года по программе льготного автокредита и лизинга куплено чуть более 500 тыс. автомобилей, произведенных в России, а это – каждый второй. В РОАД уверяют, что во многих странах автомобильная отрасль – это двигатель экономики, поэтому власти не рассматривают ключевые программы, как меру поддержки. В той же Великобритании льготные кредиты, субсидирование трейд-ин и утилизации существуют на постоянной основе.
Между тем, сегодня производители самостоятельно разрабатывают выгодные для покупателей условия сделки. Речь идет, прежде всего, о кредитных программах и программах для повторных покупок через трейд-ин. Но пока это существенно не стимулирует продажи.
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