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26 мая 2017, 10:23

Власти сформировали заказ на спецтранспорт

В этом году правительство России потратит 6 млрд рублей на приобретение партии специального транспорта. Всего будет куплена 1 тыс. автомобилей скорой помощи и 1,5 тыс. школьных автобусов для регионов страны.
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Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Помимо этого, правительство России намерено оказать поддержку российскому автопрому на сумму 60 млрд рублей. Речь идет, прежде всего, о таких мерах стимулирования спроса, как льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей «скорой помощи».

Как считают в Ассоциации российских автодилеров, самые нужные и эффективные меры – субсидирование кредитов, а также направление утилизации и трейд-ин. С начала 2016 года по программе льготного автокредита и лизинга куплено чуть более 500 тыс. автомобилей, произведенных в России, а это – каждый второй. В РОАД уверяют, что во многих странах автомобильная отрасль – это двигатель экономики, поэтому власти не рассматривают ключевые программы, как меру поддержки. В той же Великобритании льготные кредиты, субсидирование трейд-ин и утилизации существуют на постоянной основе.

Между тем, сегодня производители самостоятельно разрабатывают выгодные для покупателей условия сделки. Речь идет, прежде всего, о кредитных программах и программах для повторных покупок через трейд-ин. Но пока это существенно не стимулирует продажи.

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Власти сформировали заказ на спецтранспорт
{{material_117566}}Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Помимо этого, правительство России намерено оказать поддержку российскому автопрому на сумму 60 млрд рублей. Речь идет, прежде всего, о таких мерах стимулирования спроса, как льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей «скорой помощи».Как считают в Ассоциации российских автодилеров, самые нужные и эффективные меры – субсидирование кредитов, а также направление утилизации и трейд-ин. С начала 2016 года по программе льготного автокредита и лизинга куплено чуть более 500 тыс. автомобилей, произведенных в России, а это – каждый второй. В РОАД уверяют, что во многих странах автомобильная отрасль – это двигатель экономики, поэтому власти не рассматривают ключевые программы, как меру поддержки. В той же Великобритании льготные кредиты, субсидирование трейд-ин и утилизации существуют на постоянной основе. Между тем, сегодня производители самостоятельно разрабатывают выгодные для покупателей условия сделки. Речь идет, прежде всего, о кредитных программах и программах для повторных покупок через трейд-ин. Но пока это существенно не стимулирует продажи.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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