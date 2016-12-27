27 декабря 2016, 18:13

Власти США просят электромобили у Volkswagen

Требование содержится в сепаратном мировом соглашении по урегулированию «дизельного скандала», заключенного между немецким автоконцерном и Калифорнийским советом по охране окружающей среды.
Власти потребовали от концерна выпустить 4 электрокара. Одной из электрических моделей может стать хэтчбек e-Golf, уже продающийся в Калифорнии. Однако, по всей видимости, немцам придется ускорить разработку других электрокаров, чтобы уложиться в установленные судом сроки.
 
Ранее Агентство охраны окружающей среды США постановило, что «обманное оборудование» есть не только в 2-литровых дизельных «четверках», но и в 3-литровых агрегатах V6 марок Volkswagen, Audi и Porsche. Всего с 2009 по 2016 года в США было продано более 80 тысяч таких машин, 15 тысяч из которых в Калифорнии.
 
В итоге Volkswagen обязали к середине 2017 года выплатить в казну штата 25 млн долларов, которые пойдут на программы по обновлению автопарка и созданию инфраструктуры для «зеленых» машин.
 
На данный момент сумма, которая потребуется VW для устранения последствий «дизельного скандала» в США и Канаде, оценивается примерно в 18 млрд долларов.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.7
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Власти США просят электромобили у Volkswagen
Власти потребовали от концерна выпустить 4 электрокара. Одной из электрических моделей может стать хэтчбек e-Golf, уже продающийся в Калифорнии. Однако, по всей видимости, немцам придется ускорить разработку других электрокаров, чтобы уложиться в установленные судом сроки. Ранее Агентство охраны окружающей среды США постановило, что «обманное оборудование» есть не только в 2-литровых дизельных «четверках», но и в 3-литровых агрегатах V6 марок Volkswagen, Audi и Porsche. Всего с 2009 по 2016 года в США было продано более 80 тысяч таких машин, 15 тысяч из которых в Калифорнии. В итоге Volkswagen обязали к середине 2017 года выплатить в казну штата 25 млн долларов, которые пойдут на программы по обновлению автопарка и созданию инфраструктуры для «зеленых» машин. На данный момент сумма, которая потребуется VW для устранения последствий «дизельного скандала» в США и Канаде, оценивается примерно в 18 млрд долларов.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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