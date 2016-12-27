Власти США просят электромобили у Volkswagen

Требование содержится в сепаратном мировом соглашении по урегулированию «дизельного скандала», заключенного между немецким автоконцерном и Калифорнийским советом по охране окружающей среды.
Власти потребовали от концерна выпустить 4 электрокара. Одной из электрических моделей может стать хэтчбек e-Golf, уже продающийся в Калифорнии. Однако, по всей видимости, немцам придется ускорить разработку других электрокаров, чтобы уложиться в установленные судом сроки.
Ранее Агентство охраны окружающей среды США постановило, что «обманное оборудование» есть не только в 2-литровых дизельных «четверках», но и в 3-литровых агрегатах V6 марок Volkswagen, Audi и Porsche. Всего с 2009 по 2016 года в США было продано более 80 тысяч таких машин, 15 тысяч из которых в Калифорнии.
В итоге Volkswagen обязали к середине 2017 года выплатить в казну штата 25 млн долларов, которые пойдут на программы по обновлению автопарка и созданию инфраструктуры для «зеленых» машин.
На данный момент сумма, которая потребуется VW для устранения последствий «дизельного скандала» в США и Канаде, оценивается примерно в 18 млрд долларов.
Власти потребовали от концерна выпустить 4 электрокара. Одной из электрических моделей может стать хэтчбек e-Golf, уже продающийся в Калифорнии. Однако, по всей видимости, немцам придется ускорить разработку других электрокаров, чтобы уложиться в установленные судом сроки. Ранее Агентство охраны окружающей среды США постановило, что «обманное оборудование» есть не только в 2-литровых дизельных «четверках», но и в 3-литровых агрегатах V6 марок Volkswagen, Audi и Porsche. Всего с 2009 по 2016 года в США было продано более 80 тысяч таких машин, 15 тысяч из которых в Калифорнии. В итоге Volkswagen обязали к середине 2017 года выплатить в казну штата 25 млн долларов, которые пойдут на программы по обновлению автопарка и созданию инфраструктуры для «зеленых» машин. На данный момент сумма, которая потребуется VW для устранения последствий «дизельного скандала» в США и Канаде, оценивается примерно в 18 млрд долларов.
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