3 июля 2017, 11:02

Внедорожная экскурсия по Фестивалю скорости. Видео

Ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде стартовал. Чтобы дрифтер из Новой Зеландии Майк Уиддертт чувствовал себя комфортно, ему проводят экскурсию по территории мероприятия. Правда, гонщик решает изучить окрестности на своем экстремальном внедорожнике.
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Внедорожник оснащается атмосферным роторным двигателем Mazda, мощность которого составляет 250 «лошадей». Автомобиль весит 900 килограммов и имеет кузовные панели из пластика, усиленного углеволокном. На этой боевой машине гонщик изучает окрестности поместья, где проходят заезды.

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Исток Мастер в Митино
Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
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загорелось brake и аккумулятор на панели
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Внедорожная экскурсия по Фестивалю скорости. Видео
Внедорожник оснащается атмосферным роторным двигателем Mazda, мощность которого составляет 250 «лошадей». Автомобиль весит 900 килограммов и имеет кузовные панели из пластика, усиленного углеволокном. На этой боевой машине гонщик изучает окрестности поместья, где проходят заезды.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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