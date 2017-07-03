3 июля 2017, 11:02
Внедорожная экскурсия по Фестивалю скорости. Видео
Ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде стартовал. Чтобы дрифтер из Новой Зеландии Майк Уиддертт чувствовал себя комфортно, ему проводят экскурсию по территории мероприятия. Правда, гонщик решает изучить окрестности на своем экстремальном внедорожнике.
Внедорожник оснащается атмосферным роторным двигателем Mazda, мощность которого составляет 250 «лошадей». Автомобиль весит 900 килограммов и имеет кузовные панели из пластика, усиленного углеволокном. На этой боевой машине гонщик изучает окрестности поместья, где проходят заезды.
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02.07.2017, 19:30
В правильной ли обуви мы садимся за руль?
01.07.2017, 19:05
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