7 февраля 2017, 14:48

Внедорожник Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 доставлен в Россию

Российское подразделение тюнинг-ателье Arctic Trucks выпустило доработанную версию пикапа Isuzu D-Max. Первые два внедорожника переданы представительствам марки в Москве и Санкт-Петербурге.
По сравнению со стандартной версией новинка получила увеличенный дорожный просвет, усиленную подвеску, расширенную колею передней и задней оси для установки внедорожной резины размерностью 320/70 R17. Также пикап оснащается пластиковым обвесом с расширителями колесных арок и бамперами.
 
Новинка предлагается с 2,5-литровым турбодизелем с отдачей 163 л.с., который работает с 6-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - только полный.
 
Напомним, Isuzu D-Max появился на российском рынке в октябре прошлого года. Базовая комплектация пикапа обойдется россиянам в 1 765 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован системой стабилизации, кондиционером и 6 подушками безопасности.

Комплектации и технические характеристики

Isuzu D-Max 3.0 МТ
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2015
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин177
Объем двигателя2999
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл8.1
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
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Николай
Форум Isuzu Bighorn
У меня Isuzu Campa , обьем-2.2. Точно так же дергается на холостых. Подскажите, в чем проблема? кто знает-пишите на почту kikimalu@ukr.net. Заранее благодарен.
Игорь
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Внедорожник Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 доставлен в Россию
По сравнению со стандартной версией новинка получила увеличенный дорожный просвет, усиленную подвеску, расширенную колею передней и задней оси для установки внедорожной резины размерностью 320/70 R17. Также пикап оснащается пластиковым обвесом с расширителями колесных арок и бамперами. Новинка предлагается с 2,5-литровым турбодизелем с отдачей 163 л.с., который работает с 6-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - только полный. Напомним, Isuzu D-Max появился на российском рынке в октябре прошлого года. Базовая комплектация пикапа обойдется россиянам в 1 765 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован системой стабилизации, кондиционером и 6 подушками безопасности.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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