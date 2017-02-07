Внедорожник Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 доставлен в Россию
Вконтакте
Facebook
Российское подразделение тюнинг-ателье Arctic Trucks выпустило доработанную версию пикапа Isuzu D-Max. Первые два внедорожника переданы представительствам марки в Москве и Санкт-Петербурге.
По сравнению со стандартной версией новинка получила увеличенный дорожный просвет, усиленную подвеску, расширенную колею передней и задней оси для установки внедорожной резины размерностью 320/70 R17. Также пикап оснащается пластиковым обвесом с расширителями колесных арок и бамперами.
Новинка предлагается с 2,5-литровым турбодизелем с отдачей 163 л.с., который работает с 6-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - только полный.
Напомним, Isuzu D-Max появился на российском рынке в октябре прошлого года. Базовая комплектация пикапа обойдется россиянам в 1 765 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован системой стабилизации, кондиционером и 6 подушками безопасности.
Внедорожник Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 доставлен в Россию
По сравнению со стандартной версией новинка получила увеличенный дорожный просвет, усиленную подвеску, расширенную колею передней и задней оси для установки внедорожной резины размерностью 320/70 R17. Также пикап оснащается пластиковым обвесом с расширителями колесных арок и бамперами. Новинка предлагается с 2,5-литровым турбодизелем с отдачей 163 л.с., который работает с 6-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - только полный. Напомним, Isuzu D-Max появился на российском рынке в октябре прошлого года. Базовая комплектация пикапа обойдется россиянам в 1 765 000 рублей. В этом варианте автомобиль оборудован системой стабилизации, кондиционером и 6 подушками безопасности.
В избранное