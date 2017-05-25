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25 мая 2017, 16:52

Внешность BMW 8-Series перестала быть секретом

На грядущем конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии BMW представит возрожденное купе 8-Series. Фотографии новинки уже просочились в Интернет.
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Внешность BMW 8-Series перестала быть секретом BMW 8er, BMW

Автомобиль отличается массивной решеткой радиатора, агрессивными бамперами, позолоченными тормозными суппортами, интегрированным спойлером и спортивной выхлопной системой с двумя патрубками. В целом, внешность машины будет напоминать концепт Pininfarina Gran Lusso, который был представлен еще в 2015 году.

Как рассказал журналистам председатель совета директоров марки Харальд Крюгер, новая «восьмерка» станет «настоящим роскошным спорткупе». Известно, что в основу автомобиля ляжет платформа, на которой базируется флагманский седан 7-Series.Производитель выпустит как стандартное 2-дверное купе, так и модификации с кузовом седан и кабриолет. В настоящий момент для автомобиля зарегистрированы индексы 825, 830, 835, 850, 860, M850 и M8.

Последние два индекса говорят о том, что «восьмерка» предстанет и в «заряженном» варианте исполнения. Речь идет о 4-литровом V8 с двумя турбинами. Мощность мотора составит 600 л. с., а разгон до «сотни» займет менее 4 секунд. Кроме этого клиентам предложат гибридную модификацию купе и спортивную М-версию машины.

Новинки и концепт кары БМВ 8 серии

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Док-тор
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Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
Highliner
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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Внешность BMW 8-Series перестала быть секретом
{{model_1893}}Автомобиль отличается массивной решеткой радиатора, агрессивными бамперами, позолоченными тормозными суппортами, интегрированным спойлером и спортивной выхлопной системой с двумя патрубками. В целом, внешность машины будет напоминать концепт Pininfarina Gran Lusso, который был представлен еще в 2015 году.Как рассказал журналистам председатель совета директоров марки Харальд Крюгер, новая «восьмерка» станет «настоящим роскошным спорткупе». Известно, что в основу автомобиля ляжет платформа, на которой базируется флагманский седан 7-Series.Производитель выпустит как стандартное 2-дверное купе, так и модификации с кузовом седан и кабриолет. В настоящий момент для автомобиля зарегистрированы индексы 825, 830, 835, 850, 860, M850 и M8.Последние два индекса говорят о том, что «восьмерка» предстанет и в «заряженном» варианте исполнения. Речь идет о 4-литровом V8 с двумя турбинами. Мощность мотора составит 600 л. с., а разгон до «сотни» займет менее 4 секунд. Кроме этого клиентам предложат гибридную модификацию купе и спортивную М-версию машины.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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