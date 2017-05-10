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10 мая 2017, 15:31
Внешность Hyundai Кona перестала быть тайной
В сети появились шпионские фотографии компактного паркетника Hyundai Kona, который «поймали» без камуфляжа, пока новинку снимали в рекламе. На рынке модель появится не раньше следующего года.
Предполагается, что корейский паркетник будет лежать на той же архитектуре, что и i20. Причем, техническое и механическое оснащение позаимствовали и у модели i20, и у i30. По слухам, базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.
Внешний вид автомобиля выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона. Его оснастили классическими аналоговыми приборами и большим монитором информационно-развлекательного комплекса.
Судя по фотографиям, новинка получила двухцветную окраску и дополнительную защиту кузова, которая к тому же захватывает переднюю и заднюю светотехнику.
Ожидается, что новинка составит конкуренцию Renault Captur и Nissan Juke. Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. Мировая премьера кроссовера состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
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В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
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