10 июля 2017, 10:00

Внешность серийной Tesla Model 3 больше не секрет

На заводе Tesla стартовало производство самого доступного седана автопроизводителя – Model 3. Автомобиль практически полностью повторяет одноименный концепт-кар, который был показан еще в прошлом году.
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Также внешне электромобиль напоминает родственного Model S. Правда, в отличие от старшего «брата» имеет более скромные габариты. Фотографии салона серийной версии Model 3 пока что не опубликованы.

Компания установит на новый электромобиль аккумуляторы объемом до 75 кВт/ч. По предварительным данным, до «сотни» Model 3 сможет разгоняться за 5,6 секунды, а запас хода составит 350 км. Позже на рынок выведут модификацию, запас хода которой составит порядка 480 км.

До конца августа инженеры соберут около 100 машин, в сентябре — более 1500, а к декабрю с конвейера будет сходить до 20 000 электрокаров ежемесячно. Стоимость автомобиля составит примерно 35 000 долларов США.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель 3

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Внешность серийной Tesla Model 3 больше не секрет
{{model_6334}} Также внешне электромобиль напоминает родственного Model S. Правда, в отличие от старшего «брата» имеет более скромные габариты. Фотографии салона серийной версии Model 3 пока что не опубликованы.Компания установит на новый электромобиль аккумуляторы объемом до 75 кВт/ч. По предварительным данным, до «сотни» Model 3 сможет разгоняться за 5,6 секунды, а запас хода составит 350 км. Позже на рынок выведут модификацию, запас хода которой составит порядка 480 км. До конца августа инженеры соберут около 100 машин, в сентябре — более 1500, а к декабрю с конвейера будет сходить до 20 000 электрокаров ежемесячно. Стоимость автомобиля составит примерно 35 000 долларов США.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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