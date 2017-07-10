10 июля 2017, 10:00
Внешность серийной Tesla Model 3 больше не секрет
На заводе Tesla стартовало производство самого доступного седана автопроизводителя – Model 3. Автомобиль практически полностью повторяет одноименный концепт-кар, который был показан еще в прошлом году.
Компания установит на новый электромобиль аккумуляторы объемом до 75 кВт/ч. По предварительным данным, до «сотни» Model 3 сможет разгоняться за 5,6 секунды, а запас хода составит 350 км. Позже на рынок выведут модификацию, запас хода которой составит порядка 480 км.
До конца августа инженеры соберут около 100 машин, в сентябре — более 1500, а к декабрю с конвейера будет сходить до 20 000 электрокаров ежемесячно. Стоимость автомобиля составит примерно 35 000 долларов США.
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