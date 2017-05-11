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11 мая 2017, 09:14

Внешность Volvo XC40 перестала быть тайной

Несмотря на попытку шведских разработчиков тщательно скрыть внешность новинки, появились свежие шпионские фото появились во многих интернет-источниках. Официальную премьеру модели обещают осенью.
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Ранее сообщалось, что модель получит базу Volvo 40.1 Concept, однако у серийного авто по сравнению с ней есть множество отличий. Например, форма окон и задней стойки изменена, а вместо камер заднего вида появились боковые зеркала.
 
В основе машины лежит платформа CMA, построенная вместе со специалистами компании Geely. Стоит отметить, что эта же архитектура ляжет в основу первого кроссовера бренда Link & Co.
 
По мнению специалистов, новинка способна составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3.
Новинки и концепт кары Вольво

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Внешность Volvo XC40 перестала быть тайной
Ранее сообщалось, что модель получит базу Volvo 40.1 Concept, однако у серийного авто по сравнению с ней есть множество отличий. Например, форма окон и задней стойки изменена, а вместо камер заднего вида появились боковые зеркала. В основе машины лежит платформа CMA, построенная вместе со специалистами компании Geely. Стоит отметить, что эта же архитектура ляжет в основу первого кроссовера бренда Link & Co. По мнению специалистов, новинка способна составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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