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11 мая 2017, 09:14
Внешность Volvo XC40 перестала быть тайной
Несмотря на попытку шведских разработчиков тщательно скрыть внешность новинки, появились свежие шпионские фото появились во многих интернет-источниках. Официальную премьеру модели обещают осенью.
Ранее сообщалось, что модель получит базу Volvo 40.1 Concept, однако у серийного авто по сравнению с ней есть множество отличий. Например, форма окон и задней стойки изменена, а вместо камер заднего вида появились боковые зеркала.
В основе машины лежит платформа CMA, построенная вместе со специалистами компании Geely. Стоит отметить, что эта же архитектура ляжет в основу первого кроссовера бренда Link & Co.
По мнению специалистов, новинка способна составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Audi Q3.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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