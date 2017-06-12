12 июня 2017, 16:45

Во Франции презентован Citroёn C3 Aircross

Сегодня в дизайн-центре PSA Group под Парижем состоялась премьера Citroёn C3 Aircross, кроссовера, который, как отмечает компания-автопроизводитель, призван укрепить позиции марки в сегменте субкомпактных SUV. Новичок приходит на смену модели C3 Picasso.
^
Во Франции презентован Citroёn C3 Aircross Citroen C3

Бороться за долю пирога в нем для «двойного шеврона» архи-важно. Согласно статистическим данным, объем продаж в этом классе как в Европе, так и по всему миру в период с 2012-го по 2016 годы  увеличился аж в 5 раз.

В основе C3 Aircross лежит представленный минувшим мартом в Женеве концепт C-Aircross. Длина автомобиля составляет всего 4,15 метра, ширина - 1,76 метра, высота - 1,64 метра. В экстерьере, благодаря плавным линиям кузова и мягким контурам, обрамляющим элементы оптики как спереди, так и сзади, ни малейшего намёка на агрессивность. Использованы колеса увеличенного диаметра, за счет чего дорожный просвет на 20 мм больше, чем у C3 третьего поколения, построенного на той же платформе.

Внешность, в целом, довольно стильная. В ее основе - цветные метки на дугах багажника крыши и декоративные элементы на окнах в задней части. Предлагается широкий выбор вариантов отделки. Он  включает 90 комбинаций для наружных элементов, в том числе 4 цвета крыши для 2-цветной окраски и 4 варианта окраски Packs Color. Есть также 5 вариантов отделки салона.

В компании Citroen не исключают, что сборка C3 Aircross может быть налажена на предприятии марки в Калуге. Там же могут начать изготавливать другой, более крупный по своим размерам SUV, именуемый C5 Aircross. В списке прямых конкурентов значатся Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Новинки и концепт кары Ситроен С3

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Citroen C3
купил месяц назад ситроен с 3 для дочери меня запугали троса переключения зимой порвутся генератор работает цеклично вобщем страз
владимир
Citroen C3: Кавказский шарм
А я бытак не сказал, у друга такаяже, так отее елепродал, фигня а не машина.
hhhk
Медленно, но верно
В СРАВНЕНИЕ С соулом НЕ ОДИН НЕ ВЯЖЕТСЯ!!!!
соуловод
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Citroen C3
Объявления о продаже Citroen C3
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль C3
Во Франции презентован Citroёn C3 Aircross
Бороться за долю пирога в нем для «двойного шеврона» архи-важно. Согласно статистическим данным, объем продаж в этом классе как в Европе, так и по всему миру в период с 2012-го по 2016 годы  увеличился аж в 5 раз.В основе C3 Aircross лежит представленный минувшим мартом в Женеве концепт C-Aircross. Длина автомобиля составляет всего 4,15 метра, ширина - 1,76 метра, высота - 1,64 метра. В экстерьере, благодаря плавным линиям кузова и мягким контурам, обрамляющим элементы оптики как спереди, так и сзади, ни малейшего намёка на агрессивность. Использованы колеса увеличенного диаметра, за счет чего дорожный просвет на 20 мм больше, чем у C3 третьего поколения, построенного на той же платформе.Внешность, в целом, довольно стильная. В ее основе - цветные метки на дугах багажника крыши и декоративные элементы на окнах в задней части. Предлагается широкий выбор вариантов отделки. Он  включает 90 комбинаций для наружных элементов, в том числе 4 цвета крыши для 2-цветной окраски и 4 варианта окраски Packs Color. Есть также 5 вариантов отделки салона. В компании Citroen не исключают, что сборка C3 Aircross может быть налажена на предприятии марки в Калуге. Там же могут начать изготавливать другой, более крупный по своим размерам SUV, именуемый C5 Aircross. В списке прямых конкурентов значатся Hyundai Creta и Renault Kaptur.
2017-06-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Магнитогорск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG