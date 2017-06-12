Во Франции презентован Citroёn C3 Aircross
Бороться за долю пирога в нем для «двойного шеврона» архи-важно. Согласно статистическим данным, объем продаж в этом классе как в Европе, так и по всему миру в период с 2012-го по 2016 годы увеличился аж в 5 раз.
В основе C3 Aircross лежит представленный минувшим мартом в Женеве концепт C-Aircross. Длина автомобиля составляет всего 4,15 метра, ширина - 1,76 метра, высота - 1,64 метра. В экстерьере, благодаря плавным линиям кузова и мягким контурам, обрамляющим элементы оптики как спереди, так и сзади, ни малейшего намёка на агрессивность. Использованы колеса увеличенного диаметра, за счет чего дорожный просвет на 20 мм больше, чем у C3 третьего поколения, построенного на той же платформе.
Внешность, в целом, довольно стильная. В ее основе - цветные метки на дугах багажника крыши и декоративные элементы на окнах в задней части. Предлагается широкий выбор вариантов отделки. Он включает 90 комбинаций для наружных элементов, в том числе 4 цвета крыши для 2-цветной окраски и 4 варианта окраски Packs Color. Есть также 5 вариантов отделки салона.
В компании Citroen не исключают, что сборка C3 Aircross может быть налажена на предприятии марки в Калуге. Там же могут начать изготавливать другой, более крупный по своим размерам SUV, именуемый C5 Aircross. В списке прямых конкурентов значатся Hyundai Creta и Renault Kaptur.
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