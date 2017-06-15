15 июня 2017, 15:39

Водитель из Петербурга выиграл поездку на легендарную гонку «24 часа Ле-Мана»

Сергей Дмитриев стал одним из трех победителей федеральной акции «Гонка своими глазами». 17-18 июня во Франции он увидит суточный автомарафон на выносливость и будет болеть за участвующую в нем российскую команду – G-Drive Racing.
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Сергей Дмитриев выиграл поездку на двоих. Он заправлял премиальным топливом G-Drive два автомобиля и за период акции успел залить в баки больше 1200 литров. «Шок, удивление, радость, – так описывает свои эмоции автолюбитель из Северной столицы. – Победы я, конечно, не ждал: слишком уж приз хорош. Но в душе верил».

Сергей поедет во Францию вместе со своим братом Алексеем и еще двумя победителями из Екатеринбурга и Барнаула уже в эту пятницу. За время путешествия они посетят трассу Сартрэ, где пообщаются с командой G-Drive Racing, претендующей на победу в своем классе, и воочию увидят 24-х часовую битву быстрейших болидов. Также для победителей запланирована обзорная экскурсия, а в конце гонки они будут наблюдать за награждением гонщиков прямо с пит-лейна.

Федеральная акция «Гонка своими глазами» проходила на АЗС сети «Газпромнефть» с 17 апреля по 28 мая 2017 года. Чтобы выиграть поездку на гоночный уикенд, участники должны были заправлять машины брендированным топливом G-Drive от 30 литров, используя при этом карту лояльности «Нам по пути» нового образца или ко-бренд карту «Газпромбанк-Газпромнефть».

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Водитель из Петербурга выиграл поездку на легендарную гонку «24 часа Ле-Мана»
Сергей Дмитриев выиграл поездку на двоих. Он заправлял премиальным топливом G-Drive два автомобиля и за период акции успел залить в баки больше 1200 литров. «Шок, удивление, радость, – так описывает свои эмоции автолюбитель из Северной столицы. – Победы я, конечно, не ждал: слишком уж приз хорош. Но в душе верил». Сергей поедет во Францию вместе со своим братом Алексеем и еще двумя победителями из Екатеринбурга и Барнаула уже в эту пятницу. За время путешествия они посетят трассу Сартрэ, где пообщаются с командой G-Drive Racing, претендующей на победу в своем классе, и воочию увидят 24-х часовую битву быстрейших болидов. Также для победителей запланирована обзорная экскурсия, а в конце гонки они будут наблюдать за награждением гонщиков прямо с пит-лейна.Федеральная акция «Гонка своими глазами» проходила на АЗС сети «Газпромнефть» с 17 апреля по 28 мая 2017 года. Чтобы выиграть поездку на гоночный уикенд, участники должны были заправлять машины брендированным топливом G-Drive от 30 литров, используя при этом карту лояльности «Нам по пути» нового образца или ко-бренд карту «Газпромбанк-Газпромнефть».
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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