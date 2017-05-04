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4 мая 2017, 09:31

Водителей Nissan Juke отучат говорить по телефону

Разработчики компании Nissan разработали подлокотник, блокирующий работу мобильного телефона во время нахождения в автомобиле. Первой моделью, куда попробуют внедрить новшество, станет Juke.
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В основу разработки Nissan Signal Shield, которая уже адаптирована для кроссовера Juke, положен принцип работы клетки Фарадея, изобретенной в позапрошлом столетии. Автомобильный подлокотник изнутри отделан материалом, который блокирует радиосигналы, Wi-Fi и Bluetooth. Если телефон положить внутрь и закрыть крышку, то звонки и SMS-сообщения приходить не будут, также будет заблокирована работа интернет-соединения и приложений.
 
Представители бренда отметили, что подобное решение позволит снизить количество случаев, когда водители отвлекаются на мобильные гаджеты. Если человеку необходимо слушать музыку с телефона, то его можно подключить к мультимедийной системы с помощью разъемов USB или Aux. Чтобы вновь начать пользоваться гаджетом в привычном режиме, стоит открыть крышку подлокотника.
 
Будет ли внедрено устройство в серийное производство на конкретной модели кроссовера, не уточняется.
 
Добавим, что Juke новой генерации выйдет на рынок во II полугодии. Покажут новинку на автомобильном шоу во Франкфурте в сентябре.
 
По предварительным данным, у автомобиля сохранены многие оригинальные дизайнерские решения, при этом некоторые детали в экстерьере все же пересмотрены. Предполагается, что в основу кроссовера будет положена платформа CMF-B, которая используется в модели Micra.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Juke 1.6 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин190 / 140 при 5600
Объем двигателя1618
Тип трансмисиимеханика 6
Приводпередний
Городской цикл6.3
Загородный цикл4.2
Смешанный цикл5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Жук, Джук

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Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Водителей Nissan Juke отучат говорить по телефону
В основу разработки Nissan Signal Shield, которая уже адаптирована для кроссовера Juke, положен принцип работы клетки Фарадея, изобретенной в позапрошлом столетии. Автомобильный подлокотник изнутри отделан материалом, который блокирует радиосигналы, Wi-Fi и Bluetooth. Если телефон положить внутрь и закрыть крышку, то звонки и SMS-сообщения приходить не будут, также будет заблокирована работа интернет-соединения и приложений. Представители бренда отметили, что подобное решение позволит снизить количество случаев, когда водители отвлекаются на мобильные гаджеты. Если человеку необходимо слушать музыку с телефона, то его можно подключить к мультимедийной системы с помощью разъемов USB или Aux. Чтобы вновь начать пользоваться гаджетом в привычном режиме, стоит открыть крышку подлокотника. Будет ли внедрено устройство в серийное производство на конкретной модели кроссовера, не уточняется. Добавим, что Juke новой генерации выйдет на рынок во II полугодии. Покажут новинку на автомобильном шоу во Франкфурте в сентябре. По предварительным данным, у автомобиля сохранены многие оригинальные дизайнерские решения, при этом некоторые детали в экстерьере все же пересмотрены. Предполагается, что в основу кроссовера будет положена платформа CMF-B, которая используется в модели Micra.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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