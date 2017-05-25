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25 мая 2017, 16:05
Водители со стажем получат скидку на ОСАГО
Новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО, который предлагает ввести Центробанк, будет подразумевать действие коэффициента по возрасту и стажу вождения. Таким образом, опытные водители смогут получить скидку на полис.
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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в проекте Банка России предложено увеличить количество возрастных групп водителей с 4 до 7. Самая дорогая страховка окажется для водителей в возрасте от 22 до 29 лет с небольшим стажем вождения. За ОСАГО таким ездокам придется платить на 55-80% больше, чем сейчас.
Также в ЦБ предлагают увеличить коэффициент для полисов без ограничения количества допущенных к управлению лиц — с 1,8 до 2,7. В этом случае водители, которые не очень хорошо водят, смогут оформить открытый полис и платить меньше, чем с учетом аварийности.
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