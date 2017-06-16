Водные «гаишники» отметили свой 33-й день рождения
Среди главных задач ГИМС обозначены следующие: обеспечение безопасности людей на водных объектах, осуществление гос- и технадзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами, переправами и наплавными мостами участие в мероприятиях по укреплению правопорядка, охрана жизни людей и окружающей среды во внутренних водах и в территориальных морях страны.
Всего в реестре РФ зарегистрировано более 1,5 млн маломерных судов. Только в одной Ленинградской области таковых более 65 тыс. ед. (для сравнения: в Московской области – 49 тыс. ед.).
Работа инспекторов ГИМС осуществляется во взаимодействии с полицией, прокуратурой, рыбоохраной. Регулярно проводятся совместные плановые рейды, патрулирование и пр. Праздничный день сотрудники ГИМС встретили по-рабочему – в рейдах и проверках.
Напомним, что «сухопутные» коллеги ГИМС – инспекторы ГИБДД свой день рождения отметят совсем скоро – 3 июля.
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