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18 мая 2017, 23:40

Дорога вокруг Калуги имеет «индивидуальный» асфальт

Глава «Росавтодора» Роман Старовойт и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ознакомились с ходом капремонта обхода Калуги (федеральная автодорога Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань).
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Эксперты осмотрели участок дороги, на котором производилось устройство железобетонного монолитного ограждения и выполнена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, подобранного по методологии объемного проектирования (СПАС).

Внедрение СПАСа началось в 2015 году, а экспериментальные участки на федеральных трассах уже действуют во многих регионах. Состав асфальтобетонной смеси подбирается индивидуально для каждого участка с учетом климатических условий и интенсивности движения. Система проектирования должна решить такие проблемы, как колееобразование и трещинообразование, что, в свою очередь, позволит увеличить межремонтные сроки.

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Отзывы по теме
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Дорога вокруг Калуги имеет «индивидуальный» асфальт
Эксперты осмотрели участок дороги, на котором производилось устройство железобетонного монолитного ограждения и выполнена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, подобранного по методологии объемного проектирования (СПАС). Внедрение СПАСа началось в 2015 году, а экспериментальные участки на федеральных трассах уже действуют во многих регионах. Состав асфальтобетонной смеси подбирается индивидуально для каждого участка с учетом климатических условий и интенсивности движения. Система проектирования должна решить такие проблемы, как колееобразование и трещинообразование, что, в свою очередь, позволит увеличить межремонтные сроки.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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