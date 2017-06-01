1 июня 2017, 15:53
«Волгабас» поддержал Марафон пустынных степей на озере Эльтон
В пятом ежегодном «Марафоне пустынных степей», который проходил 27-28 мая на озере Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области, приняли участие более 300 бегунов из 55 городов и регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Мексики, Израиля, Украины, Эстонии и Бельгии.
С прошлого года марафон называется Elton Volgabus Ultra Trail по имени генерального партнера – производителя автобусов «Волгабас».
Участники трэйла могли пробежать одну из дистанций на выбор: 38 км или 162 км (100 миль) по трассе в степной местности вокруг самого соленого озера Европы, которое часто сравнивают с Мертвым морем – Эльтон. На 100-мильную дистанцию участники вышли впервые и несмотря на волнение организаторов число финишеров оказалось выше ожиданий – 57 человек. Победителем самого длинного ультратрэйла в России стал петербуржец Максим Воронков с результатом 14 ч 30 мин. 11 сек.
«У меня был план на гонку. Я с ним поделился только со своей девушкой. И он сработал. Последние 40 км были очень тяжелыми, но я счастлив, что смог опередить известных марафонцев», - прокомментировал свою фантастическую скорость победитель.
Еще одно нововведение Elton Volgabus Ultra Trail – 2017 – ночной старт. Для подсветки всей трассы марафона вокруг установлены 450 фонарей. Участников обеспечили 12 тоннами воды и даже ванной со льдом. Помощь в проведении марафона организаторам оказали 150 волонтеров. Основную часть расходов взяла на себя компания «Волгабас».
«Марафон пустынных степей» начинался в формате кросс-кантри (на открытой природной местности) как любительская инициатива. Сейчас он вписан в календарь Всероссийской федерации легкой атлетики и входит в национальную и международную ассоциации трейлраннинга (бег по природному рельефу в свободном темпе).
Читайте по теме
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
24.05.2017, 15:56
Читайте по теме
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
24.05.2017, 15:56
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Попробуйте боковые стекла китайского производителя XYG, они достаточно закалены и мало подвержены царапинам, отзывы о этой марке для убедительности http:// www.autotriplex.ru/ otzivi_o_kitaiskih_avtosteklah_xyg_bor
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное