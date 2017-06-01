1 июня 2017, 15:53

«Волгабас» поддержал Марафон пустынных степей на озере Эльтон

В пятом ежегодном «Марафоне пустынных степей», который проходил 27-28 мая на озере Эльтон в Палласовском районе Волгоградской области, приняли участие более 300 бегунов из 55 городов и регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Мексики, Израиля, Украины, Эстонии и Бельгии.
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С прошлого года марафон называется Elton Volgabus Ultra Trail по имени генерального партнера – производителя автобусов «Волгабас».
 
Участники трэйла могли пробежать одну из дистанций на выбор: 38 км или 162 км (100 миль) по трассе в степной местности вокруг самого соленого озера Европы, которое часто сравнивают с Мертвым морем – Эльтон. На 100-мильную дистанцию участники вышли впервые и несмотря на волнение организаторов число финишеров оказалось выше ожиданий – 57 человек. Победителем самого длинного ультратрэйла в России стал петербуржец Максим Воронков с результатом 14 ч 30 мин. 11 сек. 
 
«У меня был план на гонку. Я с ним поделился только со своей девушкой. И он сработал. Последние 40 км были очень тяжелыми, но я счастлив, что смог опередить известных марафонцев», - прокомментировал свою фантастическую скорость победитель.
 
Еще одно нововведение Elton Volgabus Ultra Trail – 2017 – ночной старт. Для подсветки всей трассы марафона вокруг установлены 450 фонарей. Участников обеспечили 12 тоннами воды и даже ванной со льдом. Помощь в проведении марафона организаторам оказали 150 волонтеров. Основную часть расходов взяла на себя компания «Волгабас».
 
«Марафон пустынных степей» начинался в формате кросс-кантри (на открытой природной местности) как любительская инициатива. Сейчас он вписан в календарь Всероссийской федерации легкой атлетики и входит в национальную и международную ассоциации трейлраннинга (бег по природному рельефу в свободном темпе).

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«Волгабас» поддержал Марафон пустынных степей на озере Эльтон
С прошлого года марафон называется Elton Volgabus Ultra Trail по имени генерального партнера – производителя автобусов «Волгабас». Участники трэйла могли пробежать одну из дистанций на выбор: 38 км или 162 км (100 миль) по трассе в степной местности вокруг самого соленого озера Европы, которое часто сравнивают с Мертвым морем – Эльтон. На 100-мильную дистанцию участники вышли впервые и несмотря на волнение организаторов число финишеров оказалось выше ожиданий – 57 человек. Победителем самого длинного ультратрэйла в России стал петербуржец Максим Воронков с результатом 14 ч 30 мин. 11 сек.  «У меня был план на гонку. Я с ним поделился только со своей девушкой. И он сработал. Последние 40 км были очень тяжелыми, но я счастлив, что смог опередить известных марафонцев», - прокомментировал свою фантастическую скорость победитель. Еще одно нововведение Elton Volgabus Ultra Trail – 2017 – ночной старт. Для подсветки всей трассы марафона вокруг установлены 450 фонарей. Участников обеспечили 12 тоннами воды и даже ванной со льдом. Помощь в проведении марафона организаторам оказали 150 волонтеров. Основную часть расходов взяла на себя компания «Волгабас». «Марафон пустынных степей» начинался в формате кросс-кантри (на открытой природной местности) как любительская инициатива. Сейчас он вписан в календарь Всероссийской федерации легкой атлетики и входит в национальную и международную ассоциации трейлраннинга (бег по природному рельефу в свободном темпе).
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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