2 июня 2017, 11:41

Volkswagen Arteon может быть выпущен в кузове универсал

По некоторым данным, новинку начнут продавать в европейских автосалонах нынешним летом. Сроки появления модели в России и ее рублевая стоимость пока не определены.
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Моторная гамма Volkswagen Arteon включает в себя по 3 бензиновых и дизельных двигателя. Первые представлены агрегатами, развивающими 150, 190 и 280 л.с., а вторые – 150, 190 и 240 л.с. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-диапазонным роботом DSG.
 
Информация о возможном расширении линейки модификаций новой модели, ставшей преемником снятого с производства Volkswagen CC, появились после Женевского автосалона. Сейчас возможность создания универсала подтвердили и представители немецкого автопроизводителя.
 
«Мы намерены превратить Arteon в целое семейство моделей, — пояснил руководитель линейки продуктов Volkswagen Эльмар Лихарц. — Сейчас есть идея сделать универсал и хоть официально выход этой версии не подтвержден, у нее есть хорошие шансы стать серийной».
 
Отметим, что купеобразный седан Arteon дебютировал в марте текущего года на автосалоне в Женеве. Модель является преемником Passat CC. В основе «Артеона» лежит та же версия модульной платформы MQB, которая использовалась при разработке Passat последнего поколения.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
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Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
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Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Volkswagen Arteon может быть выпущен в кузове универсал
Моторная гамма Volkswagen Arteon включает в себя по 3 бензиновых и дизельных двигателя. Первые представлены агрегатами, развивающими 150, 190 и 280 л.с., а вторые – 150, 190 и 240 л.с. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-диапазонным роботом DSG. Информация о возможном расширении линейки модификаций новой модели, ставшей преемником снятого с производства Volkswagen CC, появились после Женевского автосалона. Сейчас возможность создания универсала подтвердили и представители немецкого автопроизводителя. «Мы намерены превратить Arteon в целое семейство моделей, — пояснил руководитель линейки продуктов Volkswagen Эльмар Лихарц. — Сейчас есть идея сделать универсал и хоть официально выход этой версии не подтвержден, у нее есть хорошие шансы стать серийной». Отметим, что купеобразный седан Arteon дебютировал в марте текущего года на автосалоне в Женеве. Модель является преемником Passat CC. В основе «Артеона» лежит та же версия модульной платформы MQB, которая использовалась при разработке Passat последнего поколения.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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